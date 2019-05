Natal oferece belas paisagens e opções de passeios

Localizada no Rio Grande do Norte, Natal é a segunda menor capital do Brasil quando o assunto é área territorial e uma das capitais mais populosas. Além de suas belas paisagens, é também ponto de partida para conhecer outras cidades do Estado.

A bela praia de Ponta Negra é a principal e mais famosa de Natal, além de ser o melhor bairro para hospedagem. A região reúne ótimos restaurantes, bares e vida noturna. É também dessa praia que partem os principais passeios de barco (chamado de jancgalancha) que contorna o Morro do Careca e vai até a praia do Alagamar, que é território da Aeronáutica. O passeio dura uma hora e 15 minutos.

Entre os principais passeios em Natal estão as dunas de Genipau. O complexo tem uma praia, uma lagoa, dunas e uma área de proteção ambiental. O passeio pelas dunas pode ser feito de buggy ou dromedários. O passeio por ser com emoção, pelas dunas mais altas e velocidades maiores, ou sem emoção com rotas menores e mais leves.



Se for ficar mais tempo na cidade, vale a pena incluir nos pacotes de viagens uma ida à cidade de Pipa. No caminho até lá, é obrigatória uma parada em Pirangi do Norte, onde está o maior cajueiro do mundo e ponto de partida rumo às piscinas naturais. Em Pipa, além das praias e passeios, a vila oferece também ótimas opções de hospedagem e vida noturna.



De carro, saindo de Natal, também vale a pena conhecer Maracajaú, um destino com águas tão cristalinas e azuis que pode ser chamado de Caribe Brasileiro. Na cidade, aproveite para conhecer os Parrachos de Maracajú, distantes 7km do mar. Em dias de maré baixa o lugar vira uma grande piscina natural, onde é possível ver formações de recifes e peixinhos. Alguns pacotes de viagens já oferecem o passeio até a cidade.

Conhecer pelo menos uma lagoa é também um dos programas imperdíveis entre as opções de o que fazer em Natal. As lagoas possuem águas tranquilas, quentinhas e sempre com boa estrutura. Entre as mais famosas estão a Lagoa de Pitangui e Lagoa de Jacumã.