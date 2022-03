Natália ameaça Eliezer no BBB 22: 'Ou transa comigo, ou voto em você'

Natália estava muito direta com os seus desejos na festa da madrugada desta quinta-feira (31) no Big Brother Brasil. A sister deu em cima do publicitário Eliezer e "partiu para o ataque":

"Quero transar", disparou Natália, para Eliezer

Tentando desconversar, o brother disparou: "Bora dançar". Natália, então, decidiu rebater a fala do brother e o ameaçou, mas em tom de brincadeira:

"Se a gente não transar, eu vou ficar furiosa. Você vai virar minha opção de voto", disse Natália.

"Eu não vou transar com mulher bêbada, não quero, eu respeito", respondeu para a sister, que momentos antes foi chamada atenção pela produção do programa por estar dançando em cima de uma poltrona.

Continuou: "Eu já tô bêbado também, mas tô de boa. Então fica de boa também".

Ainda insistindo, Natália respondeu: "Mas, então fica de boa comigo", finalizando com uma risada.