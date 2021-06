Navio internacional ancorado na costa baiana tem 23 marinheiros com covid

Uma outra embarcação está de quarentena na Baía-de-Todos-os-Santos, costa de Salvador: depois do navio suíço Romandie, agora foi o caso da embarcação chamada Falcon Maryam, com bandeira da Libéria, registrar casos de tripulantes com coronavírus. Ao todo, 23 marinhos do barco estão isolados.

O navio chegou a SAlvador no dia 26 de maio e está afastado desde a confirmação dos casos. Antes de parar na Baía-de-Todos-Os-Santos, a embarcação passou pelos estados de Manaus e Belém, no norte do Brasil.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em nenhum dos casos há suspeita de relação com a variante B.1.617, cepa identificada na Índia. Procurada, a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) afirmou que, até a presente data, não há registro de pedido para atracação da embarcação nos Portos Organizados por ela.

Diretor presidente da Cia., Carlos Autran Amaral afirma que a prevenção é fundamental para o combate à disseminação da doença e a imunização dos trabalhadores portuários já está em andamento aqui na Bahia.

O grupo foi incluído na categoria prioritária, seguindo determinação do Ministério da Saúde, após intervenção do Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

"Com a chegada, esta semana, das mais de 365 mil doses à Bahia, contamos com as autoridades estadual e municipais para vacinar toda a categoria já na semana que vem", afirmou.

Romandie

Em nota, a Codeba afirmou que o Navio Romandie, seguindo determinação protocolar da ANVISA, responsável pela condução, junto com autoridades médico-sanitárias locais, do caso do tripulante da referida embarcação que testou positivo para Covid-19, permanece ancorado na área de quarentena, na Baía de Todos-os-Santos, a cerca de sete quilômetros do Porto de Salvador.

O Romandie está na baía desde o dia 28 de maio, dia em que o tripulante foi diagnosticado com o vírus. A embarcação possui 21 marinhos e saiu da Rússia antes de ancorar na costa baiana.