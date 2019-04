Navio naufraga durante travessia entre as ilhas de São Tomé e Príncipe

Um navio que faz a travessia entre as Ilhas de São Tomé e Príncipe, na África Ocidental, naufragou na manhã desta quinta-feira (25). Mais de 60 pessoas estavam a bordo da embarcação. Segundo informações das autoridades locais, 50 pessoas foram resgatadas e outras 11 estão desaparecidas.

Segundo informações da agência Lusa, a suspeita é de que o navio tenha naufragado por causa do excesso de carga. O primeiro socorro às vítimas foi feito por barcos particulares, nomeadamente de pescadores.

O naufrágio aconteceu já próximo à Ilha de Príncipe. Este é terceiro acidente marítimo grave na ligação entre as duas ilhas. Há cerca de dois anos, o navio "Ferro-Ferro" desapareceu com pelo menos 12 passageiros e tripulantes, não se sabendo até hoje exatamente o que aconteceu.

E há dois meses uma embarcação ficou à deriva por cinco horas, por falta de combustível, com 51 passageiros a bordo.

"Neste momento, o que interessa é fazermos tudo para salvar vidas e depois assacarmos as responsabilidades que são necessárias e tentarmos ver se pomos um ponto final de uma vez por todas com estes acidentes", José Cassandra, presidente do governo regional de Príncipe.