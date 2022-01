Nazaré: Praça Conselheiro Almeida Couto será totalmente requalificada

Ponto de encontro da comunidade local e de visitantes no bairro de Nazaré, a Praça Conselheiro Almeida Couto será totalmente requalificada pela prefeitura. A ordem de serviço foi dada pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta terça-feira (25), e o projeto urbanístico, desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), compreende a reforma de todo o equipamento, com área total de 5,4 mil m². O investimento é de quase R$2 milhões e o prazo de entrega está estimado em 90 dias.

Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância do equipamento para a comunidade. "Essa é uma das maiores e mais tradicionais praças da cidade. Tem toda uma história e importância e presta homenagem ao conselheiro Almeida Couto, além de ser usada pelos moradores para interação e momentos de lazer. Esta será uma das praças mais bonitas da cidade, e a comunidade merecia essa obra”, destacou Bruno Reis.

O chefe do Executivo municipal explicou ainda que a obra ainda contribuirá para gerar empregos. "Aqui há três barracas que receberão infraestrutura para incrementar a renda das famílias e estimular o entorno. Novos empreendedores vão se sentir estimulados a investir em negócios aqui. Tudo para melhorar a qualidade de vida das pessoas”.

De acordo com a presidente da FMLF, a requalificação deve manter algumas das suas características urbanísticas que marcam o desenho da praça. "A pavimentação do piso manterá o desenho original com placas de concreto e contorno em placas de granito vermelho. Todas as placas que existem hoje em pedra serão substituídas por granito. Os passeios serão em concreto lavado. Serão implantados um parque infantil e uma academia de ginástica, além de um pergolado que abrigará um espaço de apoio às barracas de lanche existentes na praça. Todo o guarda corpo, inclusive da escada de acesso ao Vale, será substituído por aço inox”, explicou Tânia Scofield.

Ainda de acordo com Tânia, o projeto de paisagismo do equipamento contempla todas as áreas de canteiro nativas, com a valorização das árvores existentes que projetam grandes áreas de sombra. “O projeto foi concebido com o objetivo de criar um espaço de lazer, convívio e contemplação, trazendo de volta os moradores à praça, hoje praticamente abandonada”, completa.

Outros serviços – Dentre as intervenções previstas para o espaço de lazer, constam a recuperação do piso em concreto, execução de trechos em piso de alta resistência, implantação de parque infantil, equipamentos de ginástica e pergolado, substituição dos guarda-corpos e corrimãos existentes, além da recuperação estrutural do pórtico e dos gradis.

O comerciante José Roberto Lobo, de 70 anos, lembra que, aos finais de semana, a praça recebia visitas de moradores e pessoas de fora da comunidade. “Era um ótimo espaço de lazer que hoje está entregue aos marginais. Com esta requalificação da Prefeitura, a praça voltará a ser um paraíso para a comunidade local e frequentadores dos hospitais, colégios e bibliotecas do entorno. Além de tudo, é mais uma opção para prática de esportes e lazer da cidade”.

O prefeito lembrou que, no início de 2021, a Prefeitura estava executando obras em 155 praças, sendo que 119 delas já foram concluídas. “Iniciamos, além de mais 41 novas praças oriundas de demandas da população, outras 44 pelo Ouvindo Nosso Bairro. Estamos falando de R$14 milhões de investimento na recuperação de 121 praças na nossa cidade”, informou Bruno Reis.