Nego do Borel adere discurso religioso após graves acusações: 'Sou pecador'

Envolvido em polêmicas com sua ex, Duda Reis, que envolvem agressões, até crimes de violência sexual, o cantor Nego do Borel adotou um discurso religioso em sua mais recente postagem no Instagram.

O artista postou uma foto preta e branca, com areia entre os dedos, e mandou um recado para Deus. "Te amo, toma minha vida em suas mãos! Eu sei que o senhor sabe de tudo! Sou pecador, todos nós somos digno de pena, que nesta noite o senhor possa visitar o coração de cada um aqui pai!".

Na última semana, ele foi acusado por Duda, com quem ficou por três anos, de estupro de vulnerável, agressão e outros três crimes registrados em um boletim de ocorrência.

Além disso, veio à tona traições por parte do cantor e acusações de outra mex namorada de agressão.