Nego do Borel é condenado a indenizar motorista de Uber após 'zoação'

O cantor Nego do Borel foi condenado na Justiça por danos morais e terá que pagar R$ 20 mil a um motorista de Uber identificado como Wellington Gomes. A denúncia ocorreu após o funkeiro postar, no dia 31 de janeiro de 2018, em suas redes sociais um vídeo "zoando" a vítima.

De acordo com o blogueiro Leo Dias, o cantor irá recorrer da decisão. Borel afirmou que buscaria uma posição com seus advogados. Já a assessoria do artista, quando procurada, disse que o funkeiro não se pronunciaria até o fim do processo e alegou que ele não se lembra do episódio.

"O processo ainda está em curso e o cantor Nego do Borel não se pronunciará em respeito às partes e ao judiciário. Ele não se lembra do episódio e os vídeos que o cantor publica em suas redes sociais sempre buscam descontrair os envolvidos e os seus seguidores. Jamais com a intenção de submeter quem quer que seja a qualquer constrangimento", contou.

No processo, Wellington alegou que Nego do Borel o insultou e zombou durante uma corrida pelo aplicativo, filmando toda a situação, que ele definiu como 'vexatória e humilhante'. Os vídeos usados para provar a atitude do famoso foram apagados do Youtube após o processo e foram salvos apenas pelo réu, que ganhou na Justiça, conseguindo comprovar a atitude do funkeiro.

De acordo com o que consta no processo, que o blogueiro Leo Dias teve acesso, os vídeos apresentados pelo motorista mostram 'brincadeiras' e 'ironias' de Nego do Borel: "O réu passou a fazer perguntas e afirmações como: "Será que nós vamos passar por lá? Ali naquela casa de show que o dono da casa é um tal de vai lhe enrabar e vai lhe enrabando?".

Foi julgado que a atitude dos artista poderia não acarretar consequências jurídicas caso tivessem sido feitas em um ambiente reservado, sem captação de vídeo, ou entre pessoas que são amigas. Porém foi comprovado que eles não tinham qualquer intimidade e que Nego do Borel o filmou com a intenção de 'zombar'.