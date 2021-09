Nego do Borel é expulso de A Fazenda após acusação de assédio, diz colunista

A participação polêmica do funkeiro Nego do Borel em A Fazenda 13 pode ter chegado ao fim. Fãs do programa o estão acusando de assédio e de estupro contra a modelo Dayane Mello depois de uma festa, na madrugada deste sábado (25). O assunto "ESTUPRO NA RECORD" foi para nos mais comentados do Twitter.

Veja os vídeos

A emissora está sendo pressionada a se posicionar e disse que faria isso durante o programa, à noite. Mas patrocinadores da atração resolveram pressionar e, segundo o colunista Léo Dias, a empresa cedeu. A produção teria chamado Nego do Borel e informado que ele foi expulso do reality.

Na madrugada, Dayane e Nego foram juntos para a cama. MC Gui questionou se ela queria mesmo ficar ali. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes ainda falaram para Nego não tentar nada, já que Dayane estava visivelmente bêbada.

MC Gui chegou a dizer que o funkeiro deveria sair da cama, porque como Dayane estava bêbada ele poderia ser acusado de alguma coisa. O cantor permaneceu no local. Erasmo Viana lembrou que os dois estão solteiros, disse não ver problema e acusou os colegas de "colocarem fogo na situação".

Em vídeos que circulam nas redes sociais, não é possível ver o que acontece, mas algumas falas de Dayane são ouvidas. "Para com isso, Nego", diz ela em um momento. "É que eu tenho uma filha", afirma depois.

Para alguns internautas, a cena é clara e trata-se de um episódio de assédio ou até de estupro. "Não esperem a Dayane acordar para ver se ela queria ou não ter relações sexuais. As filmagens são claras. Ela não queria, muito menos podia dar consentimento. A culpa nunca é da vítima! Não é não!", escreveu um telespectador.

A emissora disse que estava apurando o caso.