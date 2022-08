Negociado com o Bahia, Caio Vidal aparece treinando no CT do Inter

Última contratação do Bahia para a temporada 2022, o atacante Caio Vidal ainda não desembarcou em Salvador e só encontrará com o elenco tricolor a partir da próxima semana. O jogador foi filmado correndo no campo do CT do Internacional - clube que negociou Vidal com o Bahia - na tarde de quarta-feira (17).

Em contato com a reportagem do CORREIO, o Bahia informou que o atleta estava gripado e que por isso não chegou em Salvador. Como o elenco terá folga entre essa sexta-feira (19) e o domingo (21), o atacante é esperado normalmente pelo clube após esse período.

A publicação do jornalista Lucas Garske, da Rádio Gre-Nal, informa que Caio Vidal irá terminar a recuperação física antes de se apresentar ao Bahia. Em 21 de julho, durante um treinamento no CT Parque Grande, Caio sofreu uma entorse no tornozelo e precisou deixar o gramado com ajuda do staff do Inter. Desde então ele não voltou a ser relacionado para as partidas do colorado.

Sua última partida foi poucos dias antes, no empate de 0x0 contra o Athletico Paranaense, pela 17ª rodada do Brasileirão, em 16 de julho.

O atacante Caio Vidal, já anunciado pelo Bahia, aparece realizando atividades físicas no CT Parque Gigante.

Cearense de Fortaleza, Vidal foi contratado pelo Inter logo após a Copa São Paulo de 2019, competição que disputou pelo Porto de Caruaru (PE). Estreou como profissional no ano seguinte, quando jogou 15 partidas pelo Inter e fez dois gols. Ao todo, o ponta tem 73 jogos e seis gols, todos pela equipe gaúcha.