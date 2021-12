Negociando imóvel milionário, Deolane Bezerra mora de aluguel; confira valores

A Dra. Deolane Bezerra já está quase adquirindo uma mansão de R$ 11 milhões localizada em Alphaville, São Paulo. Mas enquanto as negociações não são concluídas, a multifacetada influencer, DJ, cantora e advogada já vive de aluguel no íomvel que pretende comprar, segundo informações do colunista Leo Dias, do portal Metrópoles.

E se o valor da propriedade já é de saltar os olhos, o aluguel não fica muito para trás. A doutora precisa desembolsar R$ 50 mil por mês para viver na mansão de 11 quartos.

Fotos do local mostram alguns detalhes do novo lar da Doutora. Há várias banheiras de hidromassagem, piscina, jacuzzis e jardim gourmet com churrasqueira.

A mansão também conta com aquecimento solar. Ainda de acordo com o colunista, o aluguel do local está estimado em R$ 50 mil mensais. Mas a famosa quer mesmo é garantir a casa própria, comprando o imóvel.