Negócio certo: os melhores ramos para empreender na internet em 2021

Será possível empreender e ter sucesso em meio à crise da pandemia? Os números do e-commerce (vendas online) no Brasil e o relatos de alguns empresários baianos mostram que sim.

No 19º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, você conhecerá os ramos que explodiram em 2021 com vendas na internet: pet shops, móveis e artigos para casa, brinquedos, moda e muito mais.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

E mais: quais os setores que podem estourar nos próximos meses. Para a Black Friday 2021, o e-commerce prevê um faturamento 18% maior do que o do ano passado. Ar-condicionado, ventilação, iluminação e móveis devem puxar esse efeito.

Além disso, ouvimos especialistas do e-commerce trazendo dicas para quem quer montar a sua loja online. Antigamente podia até ser complicado, mas hoje é plenamente acessível e fácil. Acredite!

Também trazemos casos de empresas baianas que apostaram firme na internet e colheram frutos nos dois últimos anos. Gente que abriu várias lojas online, de diferentes segmentos, ou gente que conseguiu até abrir lojas físicas por conta do enorme sucesso.

Para o programa, conversamos com Narcizo Neto, proprietário da Good Lovin Snacks (@good_lovin_snacks) e consultor da Animaze Pet Club (@animazepetclub). Também falamos com Mauro Ribeiro, diretor comercial das Lojas Buriti (@lojas.buriti), de Itabuna.

Também ouvimos Andrea Fernandes, CEO do T. Group (@tgroupbrasil), o maior grupo de acompanhamento do e-commerce no Brasil e que traz dados relevantes sobre setores que mais cresceram.

O Empreendedorismo é um projeto do Correio com o patrocínio da CF Refrigeração, Jotagê Engenharia e apoio da AJL Locadora.

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado.





O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.