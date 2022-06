Negócios com charme e sabores caboclos

Ela já teve sorveteria, panificadora, trabalhou com forros de PVC no pólo industrial de Manaus, mas foi a gastronomia que, definitivamente, ganhou o coração da empreendedora Nayara Marinho.Primeiro, como gerente de uma churrascaria, que servia self service a preço comercial, depois como um restaurante inovador, focado em uma comida afetiva e regional do norte do país.

Em um ano e sete meses de funcionamento, o Taboa Peixaria (@taboapeixaria) conquistou muitas vitórias e venceu desafios significativos, como os dois períodos de fechamento da pandemia, conseguiu gerenciar uma equipe de colaboradores, busca crescer em meio a uma crise mundial e ampliar os negócios em meio ao aumento assustador dos insumos.

Nayara e o Taboa serão os convidados de Flávia Paixão nessa quarta-feira, 01 de junho, à partir das 18 horas, no Instagram. "Ser sustentável financeiramente foi, com certeza, uma das maiores preocupações. Hoje, controlamos e melhoramos nossa situação", comemora.

Cultura cabocla

A ideia de retomar com um negócio na área da gastronomia depois de ter ficado três meses com o restaurante fechado, surgiu depois que Nayara participou do Projeto ALI, desenvolvido pelo Sebrae. Na época, a sede de ver funcionando um espaço de valorização da cultura cabocla era tão grande quanto os receios de começar um negócio em plena pandemia e com um cenário econômico tão incerto.

Ao invés de usar os seis meses do projeto, Nayara conseguiu construir uma proposta de trabalho em dois meses, baseando todas as tomadas de decisão em pesquisas. No cardápio do novo restaurante, ela colocou muitas receitas afetivas, como a Caldeirada, criada à partir de uma receita da família. Ela também se permitiu estruturar os cardápios por temporadas, sempre homenageando algum aspecto da gastronomia do norte do país.

Nayara reconhece os aprendizados do período, especialmente no que diz respeito à liderança. "Imagina um restaurante de bairro, sem estacionamento, com fila de espera de 13 mesas. Os clientes ficavam esperando na rua. Foi surreal", conta.

Hoje, ela comemora a difusão da cultura cabocla e lembra que, apesar de ter ouvido que o negócio não prosperaria num local pobre, conseguiu dobrar o faturamento da antiga churrascaria Taboa no quinto mês da Peixaria e que, no sexto mês, dobrou o faturamento do quinto mês de funcionamento. Tudo isso, levou o espaço a conquistar o reconhecimento do Sebrae por inovação e empreendedorismo, além de conquistar os clientes.

Cozinha e salão

Nayara reforça que o segredo do sucesso do Taboa Peixaria está no salão e na cozinha. "A palavra chave da cozinha é comida cabocla simples, muito bem feita. No salão, é o atendimento que acolhe", revela, destacando que o retorno ao trabalho ainda na pandemia não foi luxo, mas a resposta à necessidade financeira dela e da própria equipe.

"Nossos clientes também precisavam de uma comida mais afetiva e o atendimento precisava promover esse acolhimento. Essa perspectiva mudou totalmente a forma que oferecemos a experiência gastronômica", conta.

Para conhecer mais a história de Nayara e do Taboa, não perca o programa ao vivo Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 01 de junho, às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.