Negócios com impacto social: inovar deve ter como propósito a inclusão

Quando a pandemia começou, Joílson Costa, hoje com 41 anos, foi demitido. Ele fazia entregas há 17 anos e, na época, era funcionário de um restaurante. Foi dispensado – assim como tantas outras pessoas – quando o comércio fechou. E com a experiência que já tinha, viu nos aplicativos de delivery uma saída para pagar as contas.

“ No início foi bom, porque tinha muito trabalho, tinha muita demanda e os valores compensavam. E foi com isso que eu consegui bancar minha família”, explicou.

Também durante a pandemia as empresas precisaram se readaptar. As que conseguiram, migraram para o trabalho remoto, entenderam as possibilidades do digital. De acordo com o App Annie, programa que analisa dados desse tipo de ferramenta, até 2018 a média de apps instalados em smartphones era de 87. No segundo semestre de 2020, pulou para 110.

Karine Oliveira, sócia-fundadora da Wakanda Educação Empreendedora, um negócio de impacto social que “traduz” conceitos de empreendedorismo para pequenos empreendedores, explicou que a questão social impactou na forma que as pessoas puderam se conectar e produzir.

“Foi a partir daí que a pessoa que mora em comunidade descobriu que 15 megas não é internet. Que o pacote de dados móveis não é suficiente para fazer uma live. Como é que você compete assim?”, questionou.

Para ela, ficou claro, ainda, o quanto a diversidade nas cadeias de produção são importantes para tornar a inovação mais inclusiva. “Inovação não é você criar coisas novas. É você usar as coisas que já existem de uma nova forma. Por isso que nós tivemos que quebrar a cabeça por seis meses para tornar possível fazer um curso inteiro por WhatsApp que fosse possível com dados móveis. A tecnologia precisa acompanhar a sociedade”.

O lado ruim

Com o tempo, os aplicativos de entrega ficaram mais acessíveis e a oferta superou a demanda. Para Joílson, deixou de valer a pena. Felizmente, ele já está recolocado, fazendo entregas para um restaurante.

“Muita gente começou a entrar nos aplicativos, e passou a ter mais concorrência. As corridas passaram a ficar mais longas e os valores não compensavam", desabafou Joílson. "Era muito inseguro, também, porque o aplicativo não sabe que naquele endereço tem uma quebrada, com facções rivais. E se você recusar corrida perde pontos. Fora que tem gente mau-caráter, que recebe a entrega e marca que não recebeu. E, claro que o aplicativo sempre dá razão ao cliente”, completou.

Segundo relatório sobre o perfil dos entregadores por aplicativo publicado pela Universidade Federal da Bahia no ano passado, 82,2% dos entrevistados conhecem alguém que já foi bloqueado (suspensão temporária), e 38,8% sofreram diretamente essa punição. A jornada de trabalho também é exaustiva: 10 horas e 24 minutos por dia. Em média, os entregadores trabalham 6,16 dias por semana, sendo que 40% atuam todos os dias.

O lado bom

Para Karine, pessoas diversas produzindo soluções tecnológicas acabam trazendo à tona problemas que são “invisíveis”. E que podem apontar para novos nichos e novos mercados. “Só quem sabe o que é não ter acesso pode orientar quem não tem acesso. Por isso que ter equipes diversas é tão importante, é para ajudar a criar funcionalidades inovadoras e ampliar o mercado. Eu não tenho como saber que assistente de voz é uma ferramenta importante se eu não tenho uma pessoa cega na equipe. Não tem como uma pessoa não surda medir o impacto que trazem os vídeos legendados nas redes sociais. Isso também é inclusão digital”, justificou.

Hoje Joílson recebe por dia de trabalho e, se precisar, pode acessar os aplicativos para tirar um “extra”. “Eu rodo sempre com mais um colega por motivo de segurança. Um deles, por exemplo, está com o aplicativo ligado agora. Até agora não chamou, mas se chamar ele atende”.

