Neiva do Céu! Protagonistas de áudio que viralizou contam detalhes da história

(Foto: Reprodução)

Na última semana, o áudio de duas amigas tomou conta das redes sociais com um conteúdo bastante explícito. Ivete conta para a amiga Neiva a história de um encontro que deu errado porque o cara tinha só "um sinalzinho" como pênis.

"Neiva do céu" e "Ivete do sinalzinho" existem de verdade e deram entrevista para a VTV, afiliada do SBT, contando tudo que está por trás do áudio e como está a vida das duas agora que o áudio viralizou.

"Foi real! O encontro foi verdadeiro, realmente tudo aconteceu e no momento do ato tinha só o 'sinalzinho' e eu fiquei na fissura", contou Ivete. "Fazer o quê, tive que aguentar a noite inteira aquilo sem poder fazer nada. Ficou só na chupança", diz, sem papas na língua.

Mas Ivete diz que não tem intenção de revelar a identidade do homem. Eles se conheceram em um site de relacionamento e ele foi de outro estado para Mogi Guaçu, em São Paulo, só para encontrá-la, mas depois da primeira noite ela não tinha mais clima. "Não rolou nada, na manhã seguinte ele já pegou o carro e foi embora. Ele queria ficar, mas eu falei: 'Vou fazer o que com um homem desses na minha casa?', relata.

A primeira impressão foi boa. "Quando encontrei com ele, fiquei encantada", lebra, descrevendo-o como moreno e alto. "Me enganei, beleza não é tudo. Inclusive, eu não tenho nada de bonito, não sou bonita, mas sou carismática, eu sou uma pessoa do povo, gosto de todo mundo, sou bem querida aqui na minha cidade", diz.

Depois de se encontrarem na rua, os dois seguiram para casa de Ivete e tiveram uma conversa em que ele até chorou, contando que não dava sorte com mulheres e todos seus namoros não davam certo. "Aí depois, na hora do 'vamos ver', do 'vuco vuco', eu entendi porque as namoradas não davam certo, por causa do sinalzinho", continua.

Veja a entrevista