Com o objetivo de proporcionar um espaço de networking, conexão e aprendizado para um público de mais de 800 empresários juniores, potencializando a educação empreendedora local, o Núcleo de Empresas Juniores de Salvador e Região Metropolitana (NEJ Salvador) promove o III Encontro Soteropolitano das Empresas Juniores (ESEJ 2021), evento que acontece nesta sexta (15) e sábado (16), em formato virtual.

"Acreditamos em um Brasil empreendedor e vemos a necessidade de apontar Salvador e a Região Metropolitana como polos dessa formação. Por isso, estamos reunindo nesse encontro jovens em busca de uma cidade reconhecida enquanto capital de inovação e grandes nomes do mercado local e nacional”, pontua Caio Lopes, Diretor de Conexões do NEJ Salvador.

Itala Herta, fundadora da Diver.ssa, iniciativa focada em educação empreendedora para mulheres; Iago Silva, CEO do Traz Favela, negócio que oferece serviços de entrega dentro das periferias; Hellen Nzinga, CoFounder da Ecociclo, marketplace de produtos sustentáveis feitos por mulheres e Alexandre Darzé, CEO do HUB Salvador, maior comunidade para empreendedores e startups do Nordeste, são alguns dos palestrantes do evento.

O ESEJ 2021 conta com o patrocínio da AMBEV, Intera, Strelo, Escavador e Konsi. As pessoas interessadas em participar devem realizar a inscrição através do site do projeto.

Confira a programação completa:

Sexta (15):

Mesa redonda 'Salvador enquanto capital de inovação' - Hellen Nzinga (EcoCiclo), Itala Herta (Diver.SSA) e Alexandre Darzé (Hub Salvador)

Mesa redonda 'Inovação na área da educação' - Daniel Neiva (Aimo Tech) e Tata Ribeiro (Aimo Tech)

Sábado (16):

Mesa redonda 'Empoderamento social e afroempreendedorismo' - Joselito Crispim (Grupo Bagunçaço) e Ana Cristina (Vale do Dendê)

Mesa redonda 'Cidades inteligentes' - Luis Henrique Gaban (Semit) e Rafaela Rodrigues (Parque Tecnológico)

Mesa redonda 'Energia e sustentabilidade' - Saville Alves (SOLOS), Pedro Rio (Clarke) e Vereador André Fraga

Mesa redonda 'Tecnologia e inovação' - Iago Santos (Traz Favela) e Davi Pires (Cubos Tecnologia)