Nélson David Ribeiro e a emancipação dos municípios

A cidade de Igrapiúna, no baixo sul da Bahia, é o berço de um dos maiores municipalistas brasileiros. O médico Nélson David Ribeiro nasceu ali, em 24 de agosto de 1918, e sempre se destacou pelo exercício da medicina com amor e dedicação, e também pela luta para emancipar núcleos habitacionais desenvolvidos.

Em 1943 ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Foi colega de destacados profissionais, como Marcelo Thadeu, José Santana, Marcelo Adiader e Assumpção, Jorge Augusto Novis (catedrático de Fisiologia e meu paraninfo da turma de medicina de 1968), e João Costa, entre outros. Fez residência médica no Hospital das Clínicas e destacou-se no movimento estudantil, chegando a presidente do diretório acadêmico. Trabalhou em vários municípios, foi chefe dos serviços médicos do Banco do Estado da Bahia (Baneb), da Secretaria de Saúde Pública e do 1º Centro Médico Regional.

A vocação política o chamou para a vida pública e foi eleito deputado estadual em 1951. Reeleito diversas vezes, ocupou a mesa diretora da Assembleia Legislativa e integrou importantes comissões, como as de Serviços Públicos, Finanças, Orçamento e Saúde, entre outras. Foi também o idealizador e fundador da Caixa de Previdência Parlamentar, sendo seu diretor financeiro, tesoureiro e conselheiro.

No exercício dos mandatos parlamentares, Nélson foi o responsável pela emancipação de diversos municípios: Ubatã (1952), Gandu (1958), Ibirataia e Itagi (1960), Barra do Rocha e Ibirapitanga (1961), Itamari, Santa Cruz da Vitória, Wenceslau Guimarães e Lauro de Freitas (1962). Por conta da sua atuação memorável, as homenagens aconteceram por toda a Bahia. Na Assembleia Legislativa é o nome do primeiro anexo. Em todas as cidades por ele emancipadas, há o seu nome em hospitais, praças, ruas, bustos e escolas.

Entretanto, a maior cidade por ele emancipada está lhe devendo uma homenagem. A antiga Santo Amaro de Ipitanga, hoje a próspera Lauro de Freitas, comemora a sua data magna todo 31 de julho, mas nada tem para recordar o homem ilustre que lhe deu grandeza e visibilidade. Precisamos homenageá-lo e fica a sugestão para que isso seja feito agora, no ano de 2018, data do centenário de nascimento do seu benfeitor. Esse sempre foi o desejo da sua querida esposa, o seu braço direito, Dona Yolanda Lisboa Ribeiro, ver o reconhecimento dos serviços prestados. Infelizmente Dr. Nélson faleceu em 2014, sem presenciar esse feito histórico, mas no Céu, agora ao lado de Deus e da sua esposa, ficará feliz em saber que suas filhas Adélia, Valdina, Cristina e Maria Célia, juntamente com seus netos Nelson, Marina, Silvia Cristina, Agenor, Cristiane e Ana Cristina, saberão agradecer à prefeitura de Lauro de Freitas a correção dessa dívida, com uma homenagem digna do valor que Dr. Nélson David Ribeiro sempre mereceu por parte dos munícipes de Lauro de Freitas, a eterna Santo Amaro de Ipitanga, como era o sonho dele resgatar a antiga denominação.

* Ribamar Daniel é médico aposentado e presidente da Sociedade Cruz Santa do Axé Opô Afonjá