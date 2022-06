Nelson Piquet já afirmou ser 'Bolsonaro até a morte' e foi chofer do presidente

O ex-piloto brasileiro Nelson Piquet se tornou o assunto mais comentado no Twitter entre segunda e terça-feira (27 e 28) após usar um termo racista para se referir ao heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

Em uma entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira, concecida em novembro de 2021, o brasileiro chamou o britânico de "neguinho".

No Brasil, Nelson Piquet é apoiador ferrenho de Bolsonaro. Em entrevista à RedeTV, ele disse que é Bolsonaro até morrer'.

"Fiquei fã dele. Eu o conheci, ele me convidou para almoçar e a gente se deu bem. Nunca me envolvi em política na vida, hoje sou Bolsonaro até a morte. Se a gente não ajudar ele, se o povo não ajudar ele, eu acho que ele é a salvação do Brasil", disse.

A admiração fez com que o tricampeão mundial virasse chofer de Bolsonaro por um dia. A cena aconteceu no Dia da Independência, em 7 de setembro de 2021. Piquet dirigiu o Rolls-Royce presidencial na chegada do presidente à cerimônia de hasteamento da Bandeira Nacional. Ele estava acompanhado por crianças.

Dois meses depois, Piquet esteve afastado do GP de São Paulo, em novembro, recusando convites da organização da prova. O motivo, segundo publicou o colunista Fábio Seixas, no UOL, foi não ter a imagem ligada ao então governador João Doria, adversário político do atual presidente.