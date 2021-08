Nelson Wilians ministra palestra para executivos em Salvador  

Nelson Wilians (Foto: Divulgação)

Com uma história de vida inspiradora, o empresário e advogado Nelson Wilians estará em Salvador no dia 31 de agosto, compartilhando seus conhecimentos e positividade, em palestra ministrada durante Almoço de Negócios que o portal Alô Alô Bahia promoverá para público exclusivo, no tradicional restaurante Amado.



Dono do maior escritório-jurídico empresarial do país e um dos maiores full service da América Latina, o paranaense, que é também colunista da Forbes, abriu uma brecha na agenda e trará sua visão otimista acerca do processo de retomada empresarial no pós-crise, para um grupo seleto de empresários, executivos e CEOs da Bahia.



De família humilde, formada por pequenos agricultores do interior do Paraná, Wilians se afastou do destino da roça ainda jovem, se dedicando aos estudos no interior de São Paulo, onde, anos depois, se dividiu entre a faculdade e a jornada extra em um posto de combustível, antes de dar início à conquista de uma carteira com mais de 12 mil clientes e 29 filiais próprias.



Maiores empresas

Algumas das maiores empresas da Bahia vão participar do Almoço de Negócios, para 120 convidados. Entre as marcas confirmadas, estão Grupo Civil, Grupo GNC, Hospital Santa Izabel, Circuito G10, Hiperideal Supermercados, BP Investimentos, Escola Concept, Alphaville Urbanismo, Óticas A Fábrica, TD Produções, Fernanda Brinço, Jornal CORREIO, Dr. Edson Freitas, Fera Palace Hotel e CDI Segurança Privada.





Paris sob nova ótica

O médico baiano Alberto Cordeiro viajou na última sexta-feira para Paris, na França. Dessa vez não se hospeda em nenhum luxuoso hotel. É hóspede de Sig Bergamin e Murilo Lomas, no apartamento que o casal mantém na Cidade Luz. O imóvel de 150 m2 fica na Rue Danielle Casanova, a alguns passos do Jardin des Tuileries. Como um organismo vivo regido a quatro mãos, o ambiente está sempre em mutação, mas nunca perde o mood moderno e eclético com toques étnicos, marca registrada de Sig e Murilo. “O apartamento do Sig e Murilo fica na Place Vendôme. Estamos acordando cedo, andando pela cidade, parando e descobrindo as lojinhas, os ateliês, as galerias locais. Uma delícia...”, nos disse Alberto. Ontem à tarde, ele seguiu com o marido, o também médico Augusto Romão, para Saint Tropez.





Casa na Areia (Foto: Fernanda Guerra/divulgação)

Casa na Bahia concorre a prêmio internacional de arquitetura



A Casa na Areia, localizada em Trancoso, no Sul da Bahia, acaba de ser anunciada como um dos projetos finalistas do World Architecture Festival 2021 e compete como Casa Rural/Natureza. Assinado pelo escritório mk27, comandado pelo arquiteto Marcio Kogan, o imóvel é o único brasileiro a figurar na competição internacional. Os vencedores serão anunciados em dezembro. Com paisagismo de Isabel Duprat, a residência possui 819m2 de área construída, em um terreno de 6.570m2, e pertence ao estilista Serge Cafjinger, criador da marca francesa Paule Ka. A residência enfatiza a vivência da natureza com materiais acompanhados por cerâmicas, telas, esculturas e mobiliário dos anos 1950 e 1960.





Expansão



Entregar ao público experiências memoráveis. Foi com esse objetivo que a Memo, produtora baiana com três anos de atuação, fez sua expansão no mercado de entretenimento, lançando duas frentes: a Memo Creators e a Memo Experience House. A primeira chega focada na produção de eventos comerciais, como o Réveillon Amaré, em Morro de São Paulo, e as festas Onda, Five e Yemanjá Blue. Já a segunda vai entregar estratégias digitais de Influencer Marketing, gerando engajamento, confiança e autoridade sobre os assuntos abordados. “Criamos produtos inovadores que vão atender as demandas de quem gosta de experiências inesquecíveis”, explica Eduardo Punzi, sócio-proprietário da Memo, ao lado de Cayque Aquino e Ianique Costa. Juntos, os três lideram um grupo formado por aproximadamente 20 profissionais de diversas áreas do entretenimento, todos já em sintonia com o novo slogan da produtora: Casa de Experiências.



Festa marcada

O arquiteto David Bastos vai comemorar seu aniversário, esse ano, em Trancoso, no Sul da Bahia. A programação será iniciada com um welcome sunset, no dia 10 de dezembro, na Pousada Estrela d´Água, e seguirá até o dia seguinte, com festa às 19h, na mesma pousada, considerada a mais badalada do vilarejo. Os convites serão disparados a partir dos próximos dias. David é consagrado como um dos melhores e mais famosos arquitetos do país.



Nova coleção

Os empresários Viviane e Renato Rezende, sócios da Portobello Shop, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, estão promovendo uma série de encontros na loja para o lançamento da nova coleção da marca. Recentemente, inclusive, o casal adquiriu a operação da Vallvé Bahia, que agora faz parte do Núcleo de Decoração da Bahia. A próxima edição do evento acontece amanhã, a partir das 17h, na loja Portobello Shop, e reunirá arquitetos e designers de interiores.