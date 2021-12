Neoenergia Coelba realiza ações de manutenção do sistema elétrico do litoral e Chapada

A grande movimentação de turistas na Bahia no verão, que começa no dia 21 de dezembro deste ano, costuma criar uma alta demanda por energia em toda a faixa costeira da Bahia, ao todo 150 praias, e nos municípios que integram a Chapada Diamantina, que estão sendo procurados mais fortemente nesse período de pandemia por serem locais abertos.

A Neonergia Coelba, em parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), já investiu R$ 145 milhões no chamado “Plano Verão”, que prevê ações de manutenção e inspeção do sistema elétrico nessas áreas turísticas.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14), a Setur e a Coelba informaram que o investimento da Neonergia Coelba deste ano, direcionado para obras, serviços de melhoria e manutenção de equipamentos do sistema elétrico, já envolve 900 profissionais, com o objetivo de garantir a confiabilidade do fornecimento de energia nos locais com grande movimentação turística neste verão.

De acordo com a Secretaria de Turismo, o movimento já começou a aumentar antes mesmo do verão. O volume das atividades turísticas na Bahia cresceu 176,5% no segundo trimestre de 2021, aumento que representa quase o dobro do registrado para o país, 89,8%. Somente no aeroporto de Salvador, em novembro, o total de voos e decolagens chegou a 4.452.

Dados da Setur mostram ainda que, quando comparados com números do ano anterior, o consumo de energia nas Atividades Características do Turismo (ACT’s) aumentou cerca de 8,4% de abril a novembro de 2021. Já o movimento de passageiros e veículos no ferry-boat teve um aumento de 109,57% no mesmo período. Com relação à ocupação hoteleira, em novembro de 2019, antes da pandemia da covid-19, a taxa foi de 70,58%; em 2020 desceu para 51,60%; e em 2021 subiu para 67%. No total, o aumento registrado em hotéis da Bahia , se comparado ao ano passado, foi de 43,4 pontos percentuais de março a novembro de 2021.

A parceria da Neoenergia Coelba com a Setur ocorre há muitos anos e a empresa realiza o envio de informações mensais de consumo de energia elétrica das Atividades Características do Turismo desde janeiro de 2020, com fornecimento de série histórica desde 2013. A partir disso, ocorre a articulação para a viabilização de investimentos públicos e privados através do acompanhamento de projetos e atendimento às demandas. Dentro do Plano Verão, por exemplo, estão previstas ações para o rápido atendimento às demandas de serviço na rede elétrica de Morro de São Paulo, na zona turística Costa do Dendê, com o uso de veículos especiais para serviços em locais de difícil acesso. A empresa pretende investir R$ 16 milhões na construção de 9,5 quilômetros de rede subterrânea, que irão beneficiar o destino.

Divulgação/Neoenergia Coelba

O titular da Secretaria de Turismo, Maurício Bacelar, afirma que o Plano Verão mostra para a sociedade o que vem sendo feito para atender a alta demanda do final do ano. “Com essa ação, a gente tranquiliza aqueles que procuram a Bahia nesta época do ano e, com isso, nós fomentamos a atividade turística em nosso estado", destacou o secretário. Em novembro, o gestor explicou que a parceria com a empresa de energia é fundamental no alinhamento das ações para a alta temporada, já que a Bahia desponta como um dos destinos mais procurados.

Em três meses de operação, a Neoenergia Coelba já inspecionou 11,7 mil quilômetros da rede elétrica, realizou 100 mil podas e fez a avaliação preventiva em 240 transformadores de clientes estratégicos, como a Embasa e empresas do segmento turístico. Até o final de dezembro, 300 equipamentos do sistema elétrico, que atendem ao litoral e a Chapada Diamantina, passarão por manutenção estrutural.

A Neoenergia Coelba realiza o Plano Verão há mais de 10 anos, mas em anos anteriores já eram realizadas ações de manutenção e inspeção para o litoral. “É um plano recorrente nosso, não há nenhuma chance dele não existir, a gente faz anualmente, aprimorando e colocando mais recursos e tecnologias em prol da qualidade e melhoria contínua”, afirmou o superintendente da empresa de energia, André Araújo.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro