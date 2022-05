Neoenergia Coelba tem 59 vagas de emprego abertas na Bahia

A Neoenergia Coelba está com 59 vagas disponíveis para diversas posições profissionais. As oportunidades abrangem áreas administrativas, operacionais e para estágio no nível médio e superior, bem como vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Salvador, Camaçari, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim são algumas das cidades onde há vagas abertas. [Veja onde acessar no final da matéria]

O processo de seleção dos candidatos é iniciado pela avaliação curricular, para identificar quais possuem os requisitos divulgados para a posição em questão. Na etapa seguinte é avaliada as competências e requisitos básicos da posição, declarados pelo candidato em seu currículo, e pode variar entre uma dinâmica de grupo, um business case, ou ainda um teste de conhecimento específico, incluindo entrevista com o líder da vaga.

“Os candidatos aprovados passam, então, pela entrevista individual, conduzida pelo recrutador e líder da vaga, que definem em parceria o candidato que mais se adequa para a vaga aberta, comparando o perfil desejado com o perfil dos candidatos avaliados. É importante destacar que na etapa de entrevista são avaliados, além das exigências técnicas, os requisitos comportamentais, os valores e a aderência ética, tão importantes em nossa cultura”, afirma Régia Barbosa, superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia.

Em 2021, foram feitas 1.104 contratações de quadro efetivo na Neoenergia Coelba, e 134 novos estagiários. Foram contratados 839 eletricistas, sendo que destes 745 foram formados no projeto Escola de Eletricistas. A empresa conta, hoje, com 5.311 colaboradores, um crescimento de 16% em relação a 2021.

Todas as oportunidades estão disponíveis nos canais oficiais de vagas da empresa. São eles o vagas.com e a página de carreiras.