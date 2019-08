Nestlé sai de Itabuna, mas amplia presença na Bahia

Sai de Itabuna, mas fica na Bahia

A Nestlé anunciou esta semana a transferência da sua fábrica em Itabuna para Feira de Santana. Recentemente, espalhou-se uma onda de boatos de que a empresa estaria deixando o estado. Segundo a Nestlé, serão investidos R$ 45 milhões para instalar em Feira três novas linhas de produção do achocolatado pronto para beber da empresa. Com a decisão, a unidade feirense terá capacidade para produzir até 75 mil toneladas do produto por ano. As novas máquinas estarão em funcionamento a partir do primeiro semestre de 2020 e abrirão em torno de 140 postos de trabalho. O objetivo da empresa é transformar a unidade em um forte hub de produção e distribuição para todo o Nordeste. Além do achocolatado, pronto e em pó, a fábrica será responsável por outros produtos da marca. Desde 2010, a unidade já recebeu investimentos de R$ 264 milhões. E os funcionários de Itabuna terão a oportunidade de mudar para a unidade em Feira.

Novos caminhos

A Concessionária Bahia Norte que completa 9 anos de atuação amanhã, com um total de R$ 1,3 bilhões investidos na Bahia. No período, foram repassados R$ 91 milhões em ISS para os sete municípios na área de influência do Sistema de Rodovias BA-093. A empresa administra um conjunto de vias numa região que concentra 40% do PIB do estadual e que consiste nas principais rotas de circulação e distribuição de produtos e serviços da Bahia. Ao longo do período, a concessionária gerou mais de 3.500 empregos e realizou mais de 190 mil atendimentos aos usuários. A nova Via Metropolitana Camaçari-Lauro de Freitas entregue em 2018, reuniu investimentos na ordem de R$ 298 milhões. A Bahia Norte já restaurou e duplicou 14 quilômetros da CIA-Aeroporto (BA-526), 25 quilômetros da Via Parafuso (BA-535) e 14 quilômetros da BA-093, além de ter qualificado as rodovias BA-512, BA-521 e BA-524 (Canal de Tráfego).

Crédito imobiliário

A ACT – Assessoria para Crédito Imobiliário, maior do ramo no Norte e Nordeste, encerrou o primeiro semestre com mais de R$ 120 milhões em operações. Apesar do cenário econômico, a expectativa para o segundo semestre é de uma alta entre 25% e 50%. Nos últimos sete anos, a empresa atendeu mais de 8 mil clientes, além de ter operado diretamente em mais de 60 repasses de empreendimentos de incorporadores de todas as faixas de financiamento.

Encontro inovador

Salvador vai sediar a edição 2019 da INOVAtic, Feira de Negócios e Congresso de Tecnologias da Informação e Comunicação, entre os dias 26 e 27 de setembro, no Senai Cimatec. Este setor é responsável por 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, gerando receita anual de R$ 467 bilhões para o país. Com o tema "Conectando o Nordeste à Inovação", o evento vai reunir executivos das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, empresas de tecnologia, representantes de governos estaduais, federal e agências reguladoras. Na pauta, estão temas como banda larga 5.0, Indústria 4.0, Internet das coisas (IoT) e estrutura de telecomunicações da Bahia e Nordeste.

Encontro produtivo. Dia 21, pela primeira vez, as federações do comércio, indústria e agricultura (Fecomércio, Fieb e Faeb), além do Sebrae-BA, realizam conjuntamente um café da manhã com a bancada baiana, em Brasília. No cardápio, além dos comes e bebes, dados sobre a atuação das entidades representativas.

Tim Live. O TIM Live, o serviço de ultrabanda larga fixa da Tim, acaba de chegar a cidade de Feira de Santana, na Bahia. A cidade é a 4º do estado a receber a funcionalidade.