Neta do fundador das Casas Bahia dá dicas de como minimizar os impactos da covid-19

É difícil separar Natalie Klein de seu projeto de vida, a NK, multimarcas que leva suas iniciais. A empresária, neta de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, tem feito diversas ações para minimizar os impactos do isolamento social em seus negócios.

(Foto: Divulgação)

A seguir, a gente lista algumas dicas compartilhadas por ela para enfrentar esse período.

1 - Securitizar dívidas atuais e tentar linhas de crédito mais baratas.

2 - Focar investimentos em marketing digital.

3 - Investir em produtos e serviços com melhor margem.

4 - Conversar com seus fornecedores de forma honesta e transparente.

5 - Não contratar ninguém e adotar os decretos anti-desemprego para evitar demissões imediatas.

6 - Promover e ensinar sobre trabalho remoto – sua equipe aprenderá ser digital! Isso é um ganho.

7 - Evitar ao máximo expor seus colaboradores a riscos externos.

8 - Tenha calma e paciência para tomar decisões corretas e prudentes.

9 - Compartilhe informações com pessoas que estão na mesma situação que você.

10 - Segure seu caixa. Quanto mais ele suportar, mas chance você tem da empresa sobreviver.