Netflix apresenta novidades para 2021

A Netflix anunciou as novidades do seu catálogo para 2021/2022 em evento virtual realizado na manhã desta quarta-feira (14). Além de divulgar a previsão de dobrar os investimentos nas produções brasileiras, a gigante do streaming que atua no Brasil há dez anos noticiou que a quinta temporada de La Casa de Papel, a terceira temporada de Sex Education e a segunda parte de Lupin estão entre as estreias previstas para esse ano.

Além disso, foi anunciado que a série espanhola Santo, com o ator Bruno Gagliasso, vai dar início às gravações no final de abril e início de maio, “se a pandemia permitir”, afirmou a equipe da Netflix. De Madri, o ator Bruno Gagliasso mandou um vídeo para contar pequenos detalhes sobre a série de ação que se passa na Espanha e no Brasil, com cenas em Salvador, certa dose de terror, direção de Vicente Amorim e roteiro do espanhol Carlos López.

“A expectativa é grande! Estou há um ano nessa preparação, comecei os ensaios online no Brasil e estou agora em Madri para os ensaios presenciais. Santo é uma série policial que fala sobre a perseguição de um narcotraficante. É um thriler cheio de emoção, de drama e que tenho certeza que vai fazer muita gente maratonar. Estou muito feliz de estar representando o Brasil em uma série tão importante na Espanha”, disse Gagliasso.

Entre as produções originais brasileiras, está o filme Vizinhos com Leandro Hassum, que será gravado ainda em 2021; Carga Máxima, primeiro filme de ação original brasileiro na Netflix; Lulli, filme com Larissa Manuela e escrito por Thalita Rebouças; Carnaval, que se passa em Salvador; e Ideias à Venda, o reality show que vai tratar do empreendedorismo com apresentação de Eliana.

“Minha estreia aqui na Netflix. Esse é um projeto que tem muito a ver com minha trajetória profissional”, enalteceu Eliana, que atua na TV há 30 anos. “Os participantes vão poder vender um produto inovador para uma banca de jurados de peso e para os consumidores. São criações inovadoras e também histórias emocionantes. Mais que um negócio, esse programa vai impulsionar sonhos”, afirmou.

Confira todas as novidades em detalhe:

La Casa de Papel – Temporada 5

Estreia: em breve

O assalto orquestrado pelo Professor chega ao fim na quinta e última parte de La casa de Papel, que está em produção e terá 10 episódios.

Sex Education – Temporada 3

Estreia: em breve

Sinopse: A série britânica chega à terceira temporada (em produção). Sucesso desde a primeira temporada, quando Otis, filho de uma terapeuta sexual, começa a dar conselhos no colégio, empresariado pela colega Maeve.

Lupin Temporada 2

Estreia: 2021

Sinopse: A jornada de Assane por vingança contra Hubert Pelligrini destruiu sua família. Acuado, agora ele tem que bolar um novo plano, mesmo que isso signifique correr perigo. Veja o teaser:

Santo

Estreia: 2022

Sinopse: Série policial, Santo é um thriller de intriga e de ação, que, em alguns momentos, flerta com o terror. A trama gira em torno de Santo, um narcotraficante cujo rosto nunca foi visto e que é investigado pelos policiais federais Ernesto Cardona (Bruno Gagliasso) e Miguel Millán (Raúl Arévalo). Radicalmente opostos, eles terão que aprender a colaborar um com o outro para resolver o caso e manter suas vidas seguras. A trama se passa na Espanha e também no Brasil. A criação é do espanhol Carlos López, que conta também com o espanhol Miguel Ángel Fernández e com o brasileiro Gustavo Lipsztein no roteiro. A direção fica por conta do espanhol Gonzalo López-Gallego e do brasileiro Vicente Amorim.

Cobra Kai Temporada 4

Estreia: em breve

Sinopse: Cobra Kai acontece mais de 30 anos após os eventos do Torneio de Karatê de All Valley, em 1984, dando continuidade ao conflito inevitável entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Sweet Tooth

Estreia: em breve

Sinopse: A série traz uma aventura baseada em personagens criados por Jeff Lemire para a DC. Gus, que é meio cervo, meio menino, deixa sua casa na floresta para desbravar o caos do mundo exterior.

Maya and the Three

Estreia: 2021 (segundo semestre)

Sinopse: A série de animação traz uma fantasia mesoamericana épica. São nove episódios de 30 minutos, com princesas guerreiras e muita aventura. Do mesmo criador de O Tigre: Jorge-Gutierrez.

Conteúdos Brasileiros

Vizinhos

Estreia: em breve

Sinopse: Walter, um cara bem estressado, um dia entra em colapso. Por orientação médica, ele abandona a vida urbana e busca o sossego em uma cidade pequena, cercada de paz e natureza. Porém, os planos de relaxamento vão por água abaixo por causa de um vizinho muito animado, o Toninho da Vila, que ensaia com sua escola de samba no ouvido do Walter. Com: Leandro Hassum, Maurício Manfrini e Júlia Rabello.

Carga Máxima

Estreia: em breve

Sinopse: Primeiro filme de ação original brasileiro na Netflix. Para sustentar a família, um piloto de Fórmula Truck concorda em transportar uma carga misteriosa para um homem suspeito. Após ser perseguido pela polícia e mal escapar vivo, ele tenta desistir e passa a ser perseguido também pelos bandidos.



Casamento a Distância

Estreia: em breve

Sinopse: Eva é uma executiva de sucesso decidida e pé no chão. Alex é brilhante e avoado, e sonha em criar games. Eles se amam de verdade. Mas, às vésperas do casamento, Alex se mete numa série de confusões enquanto tenta chegar a tempo para a cerimônia. Para se encontrarem diante do altar, Eva e Alex vão precisar fazer o impossível. E ainda terão que descobrir se foram mesmo feitos um para o outro. A direção é de Silvio Guindane, em sua estreia como diretor. Com: Dan Ferreira e Dandara Mariana.

Carnaval

Estreia: 2021

Sinopse: A influenciadora digital Nina descobre um vídeo de traição do namorado sendo viralizado e, para superar o término, ela usa seus contatos para viajar para Salvador no Carnaval, junto das três melhores amigas, com tudo pago. Elenco: Giovana Cordeiro, Gkay, Bruna Inocencio, Samya Pascotto e Flavia Pavanelli.

Confissões de uma garota excluída

Estreia: 2021

Sinopse: Mais um sucesso escrito por Thalita Rebouças, que já fez Pai em Dobro para a Netflix, o filme conta a história de Tetê, uma adolescente de 16 anos que sempre se sentiu excluída, e que vai ter que encarar agora a mudança para uma nova escola. Ela acha que, mais uma vez, vai sofrer bullying e ser ignorada por todos, mas o que vem por aí é melhor do que ela poderia imaginar. A direção é de Bruno Garotti (Ricos de Amor).

Lulli

Estreia: em breve

Sinopse: Escrito por Thalita Rebouças e dirigido por Cesar Rodrigues (Modo Avião), o filme conta a história de uma estudante de medicina que toma um choque em um aparelho de ressonância magnética e passa a ouvir os pensamentos alheios. Com: Larissa Manoela, Sérgio Malheiros, Yara Charry, Amanda de Godoi, Vinicius Redd, Nicholas Ahnert, Paula Possani

Ideias à venda

Estreia: 2021

Sinopse: Quatro ousados e criativos empresários poderão se desenvolver e mostrar seus produtos a um júri técnico e a outros 100 consumidores neste reality show comandado pela apresentadora Eliana e realizado pela Floresta Produções. Os empreendedores terão que provar por que suas ideias merecem uma chance com um bom investimento financeiro.

Conteúdos em outras línguas

Filmes

Army of The Dead: Invasão em Las Vegas

Estreia: 21 de maio de 2021

Sinopse: Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários dá sua cartada final, aventurando-se na zona de exclusão para realizar o maior assalto de todos os tempos. Com: Dave Bautista, Ella Purnellm Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win.

Don't Look Up

Estreia: 2021

Sinopse: O filme conta a história de dois astrônomos iniciantes que empreendem uma grande turnê midiática para alertar a humanidade sobre um cometa que se aproxima e poderá destruir o planeta Terra. Com: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman with Cate Blanchett and Meryl Streep. Additional cast includes Ariana Grande, Kid Cudi, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Matthew Perry, Tomer Sisley, Adam McKay e Kevin Messick.

Red Notice

Estreia: 2021

Sinopse: Um Aviso Vermelho da Interpol é um alerta global para perseguir e capturar os mais procurados do mundo. Mas quando um ousado assalto reúne o melhor agente do FBI (Johnson) e dois criminosos rivais (Gadot, Reynolds), tudo pode acontecer. Com: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Estreia: 30 de abril de 2021

Sinopse: A equipe que realizou o Vencedor do Oscar Homem-Aranha: No Aranhaverso e Uma Aventura LEGO traz agora A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, uma animação de ação e comédia sobre uma família comum que se encontra no meio de seu maior desafio familiar: salvar o mundo do apocalipse dos robôs. Com: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph, Mike Rianda, Eric Andre, Olivia Colman, Blake Griffin, Chrissy Teigen, John Legend and Doug The Pug.

Sweet Girl

Estreia: 2021

Sinopse: Um marido arrasado (Jason Momoa) promete fazer justiça aos responsáveis pela morte de sua esposa, enquanto protege a única pessoa que lhe restou, sua filha (Isabela Merced). Com: Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Lex Scott Davis, Jason Momoa, Marisa Tomei, Adria Arjona, Raza Jaffrey, Michael Raymond-James, Justin Bartha, Amy Brenneman.

Fear Street Partes 1, 2 e 3

Estreia: 2021

Sinopse: Começando em 1994, voltando para 1978, e finalmente indo para 1600, nossos filmes traçam o mistério de como uma cidade foi amaldiçoada. Cada filme é ancorado em 1994 para nos colocar em contato com nossos personagens principais. Os temas dos filmes abordam questões de classe e gênero pela perspectiva de um grupo diversificado de amigos que se esforçam para mudar suas circunstâncias. Os filmes estão interligados pela história, local e elenco. Com: Sadie Sink (Stranger Things), Maya Hawke, Kiana Madeira, Olivia Allyson Welch, Julia Rehwald, Benjamin Flores Jr., Fred Hechinger, Ashley Zukerman, Darrell Britt-Gibson, Jordyn DiNatale, Elizabeth Scopel, Jeremy Ford.