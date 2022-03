Netflix cobrará mais dos usuários que compartilham senhas; entenda

A Netflix passará a cobrar pelo compartilhamento de senhas entre usuários que não estão na mesma casa. Segundo a Variety, o serviço de streaming quer evitar o uso da mesma senha por pessoas diferentes. Ainda não há previsão de quando a medida chegará afetará os usuários no Brasil.

"Vamos permitir o uso da mesma senha por pessoas que moram em lugares diferentes, porém, vamos cobrar um pouco mais por isso", diz Chengyi Long, diretor de inovação da empresa. Atualmente o Plano Premium permite criar até quatro telas para ser usado por membros de uma mesma família, no mesmo endereço. No entanto, o streaming ainda permite logins simultâneos, com a mesma senha, em endereços diferentes.

"Sempre facilitamos para as pessoas que moram juntas compartilhar sua conta Netflix, com recursos como perfis separados e vários fluxos em nossos planos Standard e Premium", escreveu Long sobre o teste.

Ainda de acordo com a Variety, a cobrança por acessos de diferentes IPs (identificação do computador) será testado no Chile, na Costa Rica e no Peru. O custo será de US$ 2,99, equivalente a R$15 por usuário extra.

"Criaram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser compartilhada. Como resultado, as contas estão sendo compartilhadas entre as famílias – impactando nossa capacidade de investir em ótimas novas TVs e filmes para nossos membros", alegou o diretor.