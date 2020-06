Netflix divulga trailer oficial da terceira temporada de 'Dark'

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (12) o trailer oficial da terceira temporada de "Dark", que estreia no dia 27 na plataforma. Essa será a última temporada da série alemã.

O dia 27 da estreia é marcante na mitologia da série. É nessa data que deve começar o evento apocalíptico na cidade fictícia de Winden. Assista:

Dark se inicia com o desaparecimento de crianças em Winden e logo apresenta um mundo com várias linhas temporais. Ela é uma das séries originais mais populares da Netflix. O seriado venceu recentemente uma votação do site Rotten Tomates para eleger qual a melhor produção própria da plataforma de streaming.

Mostrando sua força, Dark superou a queridinha Black Mirror na final do campeonato, que foi organizada com chaves no estilo "mata a mata". No caminho, deixou para trás séries como Stranger Things. Mais de 2,5 milhões de votos foram computados.