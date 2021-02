Netinho critica Ivete após cantora defender a ciência: ‘Verdades precisam ser ditas’

O cantor Netinho usou suas redes sociais para fazer críticas à cantora Ivete Sangalo. Isso porque, Ivete, de quem Netinho se diz amigo, defendeu a ciência em meio a pandemia de coronavírus. Na live do último sábado (13), com Claudia Leitte, Ivete mudou a letra da música “Obrigado Axé”, cantando um verso em defesa da ciência. "Joga as armas pra lá, traz a ciência!", cantou a baiana.



Netinho subiu o tom contra a cantora e compartilhou um mensagem do deputado estadual por Minas Gerais Bruno Engler. “"Joga as armas pra lá!", "Traz a siência! (SIC)". DECEPCIONADO, eu LAMENTO repostar isso aqui mas as VERDADES PRECISAM SER DITAS” escreveu Netinho antes de repostar a mensagem escrita originalmente pelo deputado bolsonarista.



“A cantora Ivete Sangalo desfruta de seguranças armados, carro blindado e casa em condomínio fechado. Às vezes, a pessoa fica tão distante da realidade do povo, que acha que o mundo é o ‘país das maravilhas’ que seu dinheiro lhe proporciona”, diz a mensagem compartilhada por Netinho.



A mensagem do deputado, que ganhou o aval do cantor baiano, ainda diz que a grafia errada da palavra ciência errada é uma ironia à esquerda, a quem chama de “canhotos”. “AVISO AOS QUE TÊM DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO: "siência" é IRONIA a respeito do que os canhotos acreditam ser ciência”.



Bolsonarista declarado, Netinho participou ativamente da campanha do presidente Jair Bolsonaro e já esteve com o presidente em diversas ocasiões ao longo do mandato.No último final de semana, ele esteve em uma lancha, ao lado da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), onde curtiram a live de Bell Marques, realizada no Forte São Marcelo, na Baía de Todos os Santos.Ivete ainda não se manifestou sobre os comentários de Netinho.