Netinho passa Natal em acampamento bolsonarista em frente ao Quartel da Mouraria

A voz que antes cantava Milla foi usada para recitar o hino nacional e clamar por um golpe de estado em pleno Natal. Ao invés de passar a data com a família e amigos, o cantor Netinho optou por viveu seu 24 de dezembro no acampamento bolsonarista montado em frente ao Quartel do Exército na Mouraria, em Salvador.

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, o artista apareceu convocando pessoas para o local, além de "parabenizar" os manifestantes que por lá estavam. "Antes de passar a noite com sua família, venha pra cá", chamava ele.

“A simbologia e o significado do Natal somados ao gravíssimo momento que vivemos, me levaram ontem a respeitosamente deixar família e amigos, cada um na sua, e ir viver o meu momento, eu com meus pensamentos voltados para o Brasil e o mundo”, escreveu na legenda de uma das publicações.

O artista também diz que quer ver o país livre do "comunismo".

Netinho nos últimos anos se transformou em uma das maiores vozes do bolsonarismo e ultraconservadorismo em Salvador. Nas eleições deste ano, ele chegou a se candidatar a deputado federal pelo PL, mesma sigla de Bolsonaro. Ele não se elegeu, mas ocupa o cargo de suplente, podendo assumir a vaga na Câmara caso algum titular do partido deixe o cargo.