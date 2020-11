Neto anuncia novas flexibilizações nesta sexta, durante entrega de obra em Periperi

O prefeito ACM Neto anuncia nesta sexta-feira (13) novas medidas de flexibilização durante a pandemia do novo coronavírus em Salvador. A coletiva acontece durante a inauguração da primeira etapa do novo Canal do Paraguari, na Rua Beira Rio, em Periperi, às 10h30. As informações são da Secretaria municipal de Comunicação (Secom).

Nessa quarta (11), ele havia informado que a flexibilização da abertura das praias está perto e que deve começar com a volta dos sábados. "É provável que primeiro voltemos no sábado, depois domingo e feriado. Vamos ver se dá para anunciar na sexta", disse ele, durante participação na Expo Retomada, no Centro de Convenções.

"Se não houver segunda onda, não tenho duvidas que as praias serão um atrativos para esses turistas (que voltam a Salvador). São os eventos ao ar livre mais seguros e as praias precisam ser trabalhadas nisso. Todo investimento que a prefeitura fez na orla converge nesse sentido", considerou.

Canal do Paraguari

As obras no canal envolveram urbanização e macrodrenagem do Rio Paraguari. As intervenções proporcionam melhoria na qualidade de vida daqueles que vivem no entorno do canal, numa extensão de 925m. Nessa primeira fase, foram investidos quase R$ 18 milhões.

Foto: Bruno Concha/SecomPMS

Toda obra foi realizada sob a coordenação da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). A bacia hidrográfica do Rio Paraguari está inserida em Salvador e abrange parte da região do Subúrbio Ferroviário, com área de aproximadamente 4,8 km², e drena bairros como Nova Constituinte e Periperi, densamente ocupados.

A obra viabilizou a implantação de patamares de 2,80 m, constituídos por lajes pré-fabricadas em ambos os lados do canal, colocação de travessias de pedestre a cada 60 m de extensão, instalação de novo sistema de iluminação em LED, criação de espaço público de convivência e lazer e paisagismo, entre outras intervenções.

Segunda etapa

Iniciada em julho deste ano, a segunda etapa da intervenção segue em andamento. Nesta fase, a Prefeitura investe R$ 7,2 milhões. A obra do barramento vai regularizar a vazão de águas pluviais para não haver alagamento em toda a extensão do Canal Paraguari.