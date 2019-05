Neto Baiano não treina e é dúvida do Vitória para pegar o Guarani

Mais um titular importante do Vitória corre o risco de ficar de fora do duelo desta segunda-feira (13), às 20h, contra o Guarani, em Campinas. O atacante Neto Baiano não treinou na manhã deste sábado (11), no Barradão, por conta de uma faringite e é dúvida.

Medicado, o centroavante foi poupado do treinamento, que ocorreu sob fortes chuvas. Neto será reavaliado na manhã deste domingo (12), na última atividade antes do Leão viajar, no turno da tarde, para o interior de São Paulo.

Se o atacante não se recuperar a tempo Tencati terá uma importante baixa para a partida. Isso porque o outro centroavante do elenco, Léo Ceará, já vinha sendo considerado fora dos planos e inclusive abriu negociações para ser transferido ao CRB por empréstimo.

O outro camisa 9 do elenco é o garoto Eron, 20 anos, que não vem sendo relacionado desde o Ba-Vi que acabou em 0x0, em 10 de março, ainda sob comando de Marcelo Chamusca.

O que Tencati pode fazer é escalar Felipe Garcia como centroavante, já que recebeu dois reforços para atuarem como pontas: Ítalo, regularizado desde a semana retrasada, e Matheus Augusto, que apareceu no BID da CBF na última sexta-feira (10).

Tencati já tem dois desfalques certos para a partida: o meia Ruy e o atacante Caíque Souza, ambos lesionados. O lateral direito Van, que foi contratado do Bahia de Feira, segue sem previsão de estrear por conta de uma lesão muscular.

Além de Matheus Augusto e Ítalo, o Vitória tem outros dois reforços para a partida: o volante Romisson e o zagueiro Dedé.

Em breve, o comandante rubro-negro terá mais uma opção para atuar como camisa 9. Na Toca do Leão desde a última quinta, Anselmo Ramon terminou ontem os exames médicos e começou a treinar a parte física.

Assim que for aprovado nos exames, o centroavante de 30 anos deve ser anunciado. Ele estava no Guarani, pelo qual disputou sete jogos na última Série B, marcando dois gols. Neste ano, fez quatro jogos pelo Paulista e dois na atual Série B, ainda sem balançar as redes.

O técnico do rubro-negro definiu no treino deste sábado o time que deve enfrentar o Guarani caso Neto não se recupere a tempo. A atividade foi fechada para a imprensa.