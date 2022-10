Neto de Abílio Diniz é dono de um império gastronômico em expansão; conheça

Neto de peixe, peixinho é? Parece que sim! Gabriel Abrão puxou ao DNA empreendedor da família e, aos 27 anos, é dono de um império gastronômico com restaurantes como o Kitchin, entre os mais requisitados de São Paulo. Neto de Abílio Diniz, o jovem começou a empreender logo após a faculdade e faz questão de defender seus passos próprios rumo ao sucesso.



“Pode até parecer que tive algum benefício por conta da família, mas eu nunca envolvi meu avô em nada dos negócios. Sempre tratei isso com muita discrição e tentando preservar para não me expor”, disse à revista Exame.