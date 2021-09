Neto de Luciano do Valle morre após ser baleado em assalto

Lucas do Valle, 29 anos, neto do locutor esportivo Luciano do Valle, morreu no fim da noite desta sexta-feira (17).

O gerente comercial e consultor de negócios estava internado desde quarta (15) no Hospital São Paulo depois de ser baleado na cabeça durante um assalto na capital paulista.

Lucas passou três dias em coma e morreu às 20h53. Ele completaria 30 anos neste sábado (18).

Mãe de Lucas, a jornalista Alessandra do Valle homenageou o filho com um post em seu perfil do Instagram.

“Meu captain, obrigado por tantos ensinamentos! Que honra ser sua mãe! Deus está te recebendo de braços abertos! Vc viveu intensamente cada segundo da sua vida! Vai em paz minha luz! Sua mãe te ama incondicionalmente! Vamos aplaudir nosso menino de ouro! Seu legado será de frutos lindos!”.