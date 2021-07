Neto de prefeito baiano agride esposa, se confessa em vídeo e desafia polícia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem que se identifica como Saulo de Tarso, assumindo agressões contra a companheira no último dia 9 de julho. De acordo com o Grupo Aratu, ele é neto do prefeito de Jaguaripe, Heráclito Rocha Arandas (PSD). A cidade fica a 100 km de Salvador.

No vídeo, Saulo admite que bateu a cabeça dela na parede e porque o teria feito. "Eu to aqui para assumir qualquer coisa que eu fizer, porque quando o homem ama uma mulher, faz de tudo por ela, e ela fica de conversinha com o outro homem no celular...mulher casada é mulher casada", diz ele, na gravação.

Ele ainda desafia policiais a prendê-lo e mostra a vítima, que permanece calada durante todo o tempo. "A vc que está assistindo, policial, delegado, o que for, eu quero que ela diga a verdade sobre como ela está se comportando como mulher casada. Estou aqui para assumir qualquer coisa, sair na mão, sair na bala, e eu vou responder o que eu fiz. Empurrei a cabeça dela, que bateu na parede. Não tive a intenção, mas bateu", admite.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência de violência doméstica e familiar foi registrada na 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas), no dia 9 de julho. De acordo com o relato da vítima, o homem, de 25 anos, a agrediu, a ameaçou e reteve seu telefone celular. A unidade iniciou a investigação e solicitou uma medida protetiva de urgência ao Poder Judiciário, além de pedir o mandado de prisão do agressor.

Ao Grupo Aratu, o prefeito de Jaguaripe. confirmou, por telefone, que o rapaz que aparece nas imagens seria um neto que ele descobriu há 3 anos, quando foi confirmado através de um exame de DNA o parentesco. Heráclito Arandas teria informado que o rapaz tem transtornos mentais e que se entristece muito ao vê-lo nesta situação, além de ter destacado ainda que não compactua com as atitudes dele.