Neto diz que acompanha o crescimento dos casos e pede colaboração da população

O prefeito ACM Neto comentou a preocupação de aumento de casos da covid-19 com a chegada das festas de fim de ano e pediu que a população colabore nesse momento. "Vai da consciência de cada um", disse, afirmando que a prefeitura não terá como coibir todas as aglomerações de Réveillon, principalmente.

"O Natal não me preocupa, porque não é uma festa que gera aglomeração ou presença nas ruas. O único espaço que nós temos com uma atração pública que gera visitação maior é a viola do Campo Grande, que está anunciando muito bem os protocolos que desenhamos de acesso (...) É uma festa tradicionalmente mais das famílias, que as pessoas ficam em casa", disse ele, nesta quinta-feira (3). Ele disse que o início da visitação ao Campo Grande tem sido tranquilo.

O Réveillon ele disse que traz mais risco e é mais difícil de controlar. A virada oficial, com shows de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, será "totalmente segura", destacou. "Ninguém vai ter acesso ao Forte São Marcelo. Pelo contrário, a gente pensou uma estratégia para manter as pessoas em casa", disse. "As pessoas que por ventura decidam ir pra Barra, ir pra orla, ir para as praias... Não terá queima de fogos, já avisei, não adianta ir", lembrou. Mas a capacidade de fiscalização do poder público é limitada, sinalizou o prefeito. "Eu vou passar uma fita na praia e dizer aqui ninguém entra? Ou vou colocar a Guarda Municipal com cassetete não mão para espantar as pessoas? Não vou. Cada um que tenha consciência", apelou.

Ele lembrou que os "números estão mostrando" o avanço do número de casos da covid-19 em Salvador. "Cada um vai ter que fazer sua parte", repetiu. Quem for para praias ou festas de virada de ano vai ter mais chances de se contaminar e expor os outros, disse. A prefeitura pode fechar uma festa de algum clube ou casa de show, mas dispersas todas as pessoas reunidas sem esse tipo de organização é mais difícil.

Neto disse que terá um balanço ainda hoje sobre o início dos testes rápidos em Brotas e na Pituba. Os dois barros, que registram maior crescimento nos casos, voltaram a ter medidas educativas, com realização de testes e distribuição de máscaras.