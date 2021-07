Neto diz que deve formalizar pré-candidatura ao governo até o fim do ano

O presidente nacional do Democratas, ACM Neto, afirmou nesta quinta-feira (29) que quer formalizar até o fim do ano a pré-candidatura ao governo estadual. A partir daí, será o momento para conversar mais com aliados e partidos para definir a chapa. “Felizmente, temos lideranças de peso que reúnem todas as condições para compor o nosso time”, disse o político durante visita à cidade baiana de Pindobaçu. Ele visitou um garimpo de esmeraldas e a barragem do município.

Neto foi questionado sobre os 16 anos do PT no poder, que se completam no ano que vem, último da gestão de Rui Costa. Para ele, a Bahia não teve o salto de qualidade de vida que a população esperava no período. “O ponto central é que as desigualdades sociais, os índices de pobreza e as oportunidades de emprego e renda para a população não melhoraram. Pelo contrário. Não podemos aceitar que a Bahia ocupe os últimos lugares nas estatísticas de educação e violência”, disse o ex-prefeito de Salvador.

Para ele, faltou visão estratégica, arrojo e capacidade nas gestões petistas para construir um futuro melhor. “A Bahia pode muito mais e estou preparado para oferecer ao nosso Estado o melhor governo do Brasil, como fiz nos oito anos em que estive à frente da Prefeitura de Salvador”, acrescentou.

Ontem, ACM Neto esteve ainda em Campo Formoso, onde participou, ao lado do prefeito Elmo Nascimento (Democratas), dos 141 anos de emancipação política do município. “Eu não tenho escondido o meu enorme desejo de construir uma candidatura ao Governo do Estado da Bahia no ano que vem. Não disputarei nenhum outro cargo ano que vem a não ser o de governador. Portanto, este é o único caminho”, diz.