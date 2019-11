Neto do fundador da Gol é vítima da queda de avião em Barra Grande

Marcelo Constantino, neto do fundador da Gol, Nenê Constantino, é uma das dez vítimas sobreviventes da queda de um avião no sul da Bahia. Além dele, mais oito pessoas ficaram feridas. A jornalista e relações públicas Marcela Elias Brandão (nora do decorador Jorge Elias) morreu.



O bimotor caiu na última quinta-feira, na pista do Kiaroa, em Barra Grande. Marcelo, segundo informações da Folha de S. Paulo, teve 40% do corpo queimado e segue internado no Hospital Geral do Estado, em Salvador.

Foto: Cleiby Trevisan/Divulgação