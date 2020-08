Neto fala em 'adiamento parcial' da fase 3, que deve começar sem cinemas e clubes

O prefeito ACM Neto disse nesta terça-feira (18) que o início da fase 3 da retomada econômica de Salvador deve ser parcial, com algumas atividades que estavam previstas para essa etapa não sendo liberadas. A fase 3 poderá ser autorizada já na semana que vem, mas. "estamos trabalhando com a perspectiva de adiamento parcial do início", disse Neto.

"A decisão não está tomada ainda, mas eu por exemplo acho que não deveria voltar semana que vem cinema e clube social, acho que a gente pode e deve esperar mais um tempo", afirmou o prefeito, durante evento de lançamento de mais medidas econômicas.

O prefeito explicou que isso permitiria que a prefeitura ganhasse "um pouco mais de tempo" para continuar analisando o impacto que a fase 2 ainda está tendo na cidade. "Até agora, os números são positivos, exceto cenas de final de semana de paredões, aglomerações, desrespeito, que são cenas isoladas, que foram e serão coibidas pela prefeitura. Mas em geral está tudo indo bem. Penso que talvez seja mais prudente a gente adiar o início de algumas atividades da fase 3", diz.