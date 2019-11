Neto 'gato' de Lula vira crush da web e ganha mais de 20 mil seguidores

(Foto: Reprodução/Instagram)

Após ser citado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no discurso em frente à Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba na última sexta-feira (8), o neto dele, Thiago Lula da Silva, 22 anos, já colhe frutos da aparição na televisão ao lado do avô, que também repercutiu nas redes sociais.

Não demorou muito para ele virar o novo crush na internet. As referências ao rapaz bombaram principalmente no Twitter - por lá, os comentários e referências ao neto 'gato' de Lula bombaram, gerando vários memes e comentários engraçados (confira alguns abaixo). Ele, inclusive, já ganhou mais de 20 mil seguidores no Instagram. Na sexta-feira (8), seu perfil tinha 100 seguidores. Já na tarde desta segunda-feira (11), três dias depois - por volta das 17h30, já tinha 20,5 mil.

(Foto: Reprodução/Instagram)

A última foto postada por Thiago é da manhã de sábado (9), em que ele aparece ao lado do avô. Num vídeo, postado em agosto, ele aparece saltando de paraquedas. Em 2016, o nome do neto de Lula foi parar no noticiário quando ele foi nomeado, na época, a um cargo no gabinete do deputado federal Vicentinho (PT). Hoje, de acordo com seu perfil no Facebook, ele trabalha numa escola em São Bernardo do Camo, em São Paulo.

O pai de Thiago é Marcos Claudio Silva, de 48 anos, criado por Lula desde pequeno, mas fruto do primeiro casamento de Marisa Letícia.