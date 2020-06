Neto libera funcionamento de óticas e treinos de futebol profissional

O prefeito ACM Neto anunciou nesta segunda-feira (15) a prorrogação da suspensão de várias atividades em Salvador, incluindo os shoppings centers, até o dia 30 deste mês. "Como é que com uma taxa de ocupação de 84% eu posso liberar? Não posso. Não há como", afirmou Neto, dizendo que seria irresponsabilidade reabrir diante do cenário da capital.

Apenas duas atividades foram incluídas nas exceções e poderão retornar: as óticas de rua, que não podem abrir nos bairros com medidas de restrições, e os treinamentos dos clubes profissionais de futebol - mas somente individual. O retorno dos treinos tem uma série de restrições e deve seguir um protocolo detalhado que a prefeitura divulgará.

O decreto que foi prorrogado mantém proibição do funcionamento de academias, cinemas, teatros, demais casas de espetáculo e parques públicos, clubes, praias e comércio nas praias, comércio de rua, salões de beleza, casas de show e boates. Restaurantes, bares e lojas de conveniência de postos de gasolina podem funcionar somente oferecendo delivery ou retirada.

Foram mantidas a limitação de máximo de 50 pessoas para eventos com aglomeração, com distância de 1,5 entre presentes, e a redução de 30% dos funcionários das empresas de call center. Emissão sonora em pública também não foi liberada. A exigência de pagamento nas áreas de Zona Azul também continua suspensa.

Continuam fechados os mercados municipais de Salvador que não comercializam produtos essenciais. As atividades de classe das rede municipal e privada de ensino continuam suspensas também.

Ocupação de leitos

O prefeito afirmou que é cobrado para reabrir as atividades, com pessoas citando São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades com mais casos da covid-19 no país, que anunciaram retomada na última semana. "Não sou prefeito de São Paulo nem Rio", disse.

Ele apresentou os números de taxa de transmissão e ocupação dos leitos de Salvador para justificar. “Nós estamos, mais uma vez, com uma taxa de ocupação dos leitos de UTI superior a 80%. Vínhamos conseguindo manter estabilização menor que essa faixa por cerca de 20 dias e ontem à noite chegamos a esse percentual de 84%, que é um número bem alto”, avalia.

O prefeito afirma que 75% dos leitos clínicos de Salvador estão ocupados. Há previsão de novos leitos serem abertos, mas Neto explica que o ideal é que a ocupação diminua por ter uma redução de pacientes. "Para ter uma retomada mais consistente das atividades é preciso ter redução dessa taixa. Vai chegar num ponto que prefeitura e governo não terão capacidade de ampliar os leitos".

“Evidente que há projeção de melhora com novos leitos a serem ofertados. O hospital da Fonte Nova está com progressivo aumento de leitos, assim como vamos colocar para funcionar nos próximos dias a segunda tenda da unidade no Wet'n Wild. Nós esperamos reduzir essa taxa de ocupação, mas o fato concreto é que, para termos um alívio maior, é fundamental reduzir a quantidade de novos pacientes que necessitam de internamento hospitalar”, continua.

A taxa de transmissão na capital baiana está em 3,3%, o que é uma boa notícia, avaliou. "Nós conseguimos chegar a uma velocidade de crescimento de 3,3%. Demoramos para cair da casa do 5%, mas depois começamos a cair... É um feito importante", diz. "Claro que muito se deve às medidas de isolamento adotadas, antecipação do feriado feita naquela semana por governo e prefeitura, prorrogação dos decretos", avalia.