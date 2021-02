Neto LX é detido em Ilhéus usando veículo com restrição de roubo

O cantor baiano Neto Lx foi detido pela polícia em Ilhéus na última quinta-feira (15). Conhecido pelo hit 'Gordinho Gostoso', sucesso no carnaval de 2015, ele foi conduzido à 1ª Delegacia Territorial, onde foi ouvido e liberado após pagamento de fiança.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que uma guarnição da 69ª CIPM conduziu para a 1ª DT/Ilhéus três homens que estavam em um carro, com placa de Minas Gerais, e restrição de furto. O CORREIO apurou que Neto LX e seu empresário alegaram que não sabiam sobre a restrição. A assessoria do cantor não respondeu aos questionamentos até o fechamento da reportagem,

No interior do veículo foi encontrada uma porção de maconha. O condutor foi autuado em flagrante por receptação, mas pagou fiança. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de droga foi lavrado para outro ocupante.

Esta é a segunda passagem de Neto Lx pela polícia. Em 2018, o cantor foi conduzido para a delegacia de Itabuna, no Sul do estado, depois de ser flagrado com maconha e ecstasy. Na época, a produção do cantor confirmou que as drogas estavam no veículo e informou que as drogas não pertencem a ele e que Neto foi levado para a unidade policial apenas para prestar esclarecimentos.