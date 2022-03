Neto quer adiar ao máximo escolha de vice, dizem aliados

O ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) sinalizou a aliados próximos a tendência de adiar ao máximo a escolha do vice na disputa pelo governo. Para líderes da oposição ouvidos pela Satélite, o postura cautelosa decorre das indefinições em torno da corrida eleitoral, sobretudo, em relação ao cenário nacional e a articulações partidárias em andamento na Bahia. É o caso do MDB, que oscila entre permanecer no bloco liderado por Neto ou migrar para a base aliada ao Palácio de Ondina. “Nas conversas que tem mantido com suas lideranças, Neto sempre repete que não vê razões para acelerar a decisão. Acha o panorama ainda bastante gelatinoso. Embora exista forte pressão por uma definição rápida, ele não iniciou qualquer costura nesse sentido”, diz um parlamentar da tropa de políticos leais ao ex-prefeito.

Papel em branco

“Pelo tom adotado por Neto, tenho certeza de que ele não faz a menor ideia de quem ocupará a vaga. Pode até ter preferências, e acho que tem, mas nome fechado, garanto que não”, emendou outro cardeal da oposição.

Pista para cinco

No momento, há cinco nomes na bolsa de aposta sobre a chapa do União Brasil. Dois deles, avaliam parlamentares e dirigentes da oposição consultados pela coluna, estão no segundo pelotão: o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo e o deputado federal Marcelo Nilo, ambos em busca de um partido para brigar pela vice de Neto. Os demais estão embolados na frente do páreo: João Gualberto (PSDB), prefeito de Mata de São João, e os deputados federais Márcio Marinho (Republicanos) e Félix Mendonça Júnior (PDT). No entanto, um número considerável de apostadores deposita boa parte das fichas em alguém fora do radar.

Tábua de salvação

Em cima do muro sobre a sucessão estadual, o MDB virou ponto de peregrinação para deputados e candidatos do PP insatisfeitos com a saída do partido da base governista. Nos últimos dias, a sede da sigla, no Costa Azul, vem recebendo uma enxurrada de filiados ao PP posicionados na briga por cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara, interessados na promessa de liberdade para apoiar o PT na sucessão. Um deles foi o deputado estadual Jurandy Oliveira, que deve continuar alinhado ao governo.

Banho de cuia

Dias após garantir fidelidade à cúpula do PDT da Bahia para seguir no partido, o deputado estadual Euclides Fernandes mudou de ideia. Na sexta passada, Fernandes acertou ingresso no PT para concorrer à reeleição. O parlamentar foi cooptado pelos articuladores do governo Rui Costa depois que vazaram informações sobre o acerto entre ele e caciques pedetistas.

Rei do cacau

Virou assunto da vez entre produtores do Vale do Rio de Contas a sanha de um político graúdo por terras na região. Nas rodas de bate-papo, cacauicultores garantem que o arrastão já levou propriedades grandes em Aiquara e Itagibá, onde o novo investidor tentou adquirir a Oceania, fazenda que pertence à família da prefeita de Ipiaú, Maria das Graças (PP), e é tida como a joia da coroa do vale.