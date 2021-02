Neto reitera desejo que Maia fique no DEM, mas diz que decisão cabe ao parlamentar

O presidente de DEM, ACM Neto disse, nesta quarta-feira (3), em entrevista ao programa "Em Foco com Andréia Sadi", na Globonews, que a decisão de permanecer no DEM ou não cabe "exclusivamente" ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia.

Neto rechaçou a ideia de que seu partido tenha sido responsável pela derrota do bloco liderado por Baleia Rossi, que era candidato de Rodrigo Maia. O presidente do DEM destacou que a decisão cabe a Maia, mas que seu desejo é de que o ex-presidente da Câmara permaneça no partido.

“A decisão de ficar ou não no DEM cabe exclusivamente a ele e eu desejo que ele continue no partido, ele tem uma história no democratas, foi líder da bancada, presidente do partido e acho que ainda tem muito a contribuir na discussão interna do democratas, na formulação das estratégia de futuro do partido. Então, se depender de mim, Rodrigo ficará no partido, agora essa é uma decisão que cabe exclusivamente a ele”, disse Neto.

Neto também negou que o DEM tenha negociado cargos com o governo Bolsonaro para apoiar Lira. De acordo com o ex-prefeito de Salvador, o partido não vai integrar o governo Bolsonaro de forma oficial. “O partido tem essa postura de independência e vai preservar essa postura de independência. E independência não significa ser oposição, vou deixar claro, nós não fazemos parte da base, mas também não somos oposição ao governo (..) Outra coisa que eu tenho que registrar, de maneira muito contundente, que jamais aceitei discutir indicação de cargos, negociação de espaços, composição de governo com o presidente e nem com a sua equipe”.

Sobre 2022, Neto disse que o DEM ainda não decidiu se vai lançar candidato próprio ou se vai apoiar algum candidato, Segundo ele, essa discussão será feita ao longo de 2021.

A entrevista completa com ACM Neto no programa “Em Foco”, na Globonews, vai ao ar no domingo, a partir das 20 horas.