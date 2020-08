Neymar chega a estádio ouvindo Luísa Sonza e web surta

(Foto: Reprodução/Instagram)

O jogador Neymar inovou nesta terça-feira (18) ao chegar no Estádio da Luz, em Portugal, para disputar a semifinal da Champions League. Ao descer do ônibus do PSG, o craque mostrou que estava ouvindo o novo hit de Luísa Sonza, Toma, em parceria com MC Zaac.

A iniciativa do jogador viralizou na web, e os fãs da cantora ficaram enlouquecidos. "Luísa, corre aqui", foi um dos comentários mais publicados no Instagram. "Ele fez a entrada dele" também foi um meme citado pelos usuários.

Neymar está deixando torcedores empolgados com seus gestos que antecedem a partida. Por exemplo, desde esta manhã, o craque colocou filtros de moicano e óculos escuros em colegas de clube.

Com isso, o nome da cantora Luísa Sounza foi parar nos tópicos mais comentados no Twitter. Os internautas também citaram o fato do humorista Whindersson Nunes, ex de Luísa, estar apoiando e incentivando Neymar e o atleta chegar no estádio escutando Luísa Sonza.