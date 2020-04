Neymar convida Prior para assistir jogo da Seleção ou do PSG

Após ser eliminado em um paredão histórico do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior convidou Neymar para um churrasco. E, agora, foi a vez do jogador retribuir a gentileza: o astro do PSG chamou o arquiteto para assistir um jogo do time de Paris ou da Seleção Brasileira, quando o período do isolamento social acabar.

A conversa entre os dois foi mostrada por Prior nos Stories do Instagram. O ex-BBB começou a conversa, agradecendo pelo atleta do Paris Saint-Germain ter feito campanha para que ele ficasse no reality show. "Ney... Não consegui dormir até agora. Tô muito feliz pela sua torcida. Quando me falaram eu surtei... você deve ter visto eu dizendo lá sobre você. Te admiro muito. Adorei os vídeos. Obrigado mesmo, de coração", escreveu.

A conversa entre Prior e Neymar foi mostrada pelo ex-BBB

(Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar, então, respondeu com o convite: "Boa, molecão, Parabéns pelo programa! Foi fera demais! Título era seu. Agora, bem vindo ao mundo real e que Deus possa te abençoar e te conduzir nesse mundo maluco. Abraço e quando quiser ir ver um jogo da seleção ou do PSG é só chamar".

O jogador, aliás, já tinha dito no Twitter que queria conhecer pessoalmente o arquiteto, que recebeu o apoio de muitos atletas do futebol no paredão. "Só não encontro o Prior agora porque estamos de quarentena".