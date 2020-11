Neymar e cantora Gabily teriam relacionamento aberto há 8 meses

O romance de Neymar com a cantora Gabily começou há cerca de oito meses. Segundo o jornal Extra, o jogador mandou um “oi, sumida” pelo direct no Instagram da carioca e, desde então, os dois já se encontram algumas vezes durante a quarentena, em segredo.

Os primeiros indícios vieram à tona após Gabily divulgar nas redes sociais, no dia 31 de julho, um vídeo em que o jogador do Paris Saint-Germain aparece cantando o trecho de um funk antigo e a parabenizando pelo novo projeto.

Ainda de acordo com o Extra, o romance evoluiu e Neymar convidou a cantora para passar um mês com ele na capital da França. A carioca foi e, inicialmente, ficou hospedada sozinha em hotel, recebendo visitas do craque. Ela teria reclamado que estava se sentindo solitária e pediu para levar tês amigas. Ney atendeu e todas ficaram hospedadas na mansão dele.

No início da semana, o jogador voltou para o Brasil, convocado para a seleção, e Gabily veio junto. Os dois seguem o romance e, segundo o Extra, ele já até apresentou Gabily aos familiares e amigos. Porém, a dupla combinou em ter um relacionamento aberto, sem compromisso sério e/ou cobranças.