Neymar no aplicativo

Dizem as más línguas que Neymar foi colocado em um aplicativo que deixa as pessoas mais velhas. Mas, veja só, não se trata apenas dessa simulação de imagens que nos últimos dias tomou as redes sociais de assalto. Aqui, estamos tratando de um super aplicativo, uma coisa realmente revolucionária, quase uma Mãe Dinah em forma de algoritmos.

Pois muito bem. As más línguas dizem que Neymar entrou no aplicativo e, imediatamente, todo mundo ficou sabendo como ele estará em 2026, quando será um veterano a caminho de pendurar as chuteiras.

Aos 34 anos, Neymar é mostrado pelo aplicativo forçando a saída de um clube dos Estados Unidos, que recebeu uma injeção de grana de uma megaempresa chinesa de telecomunicações e resolveu apostar no “menino” como principal nome de um projeto que visava o sucesso esportivo e empresarial (o nome da agremiação o aplicativo não informa, porque aí também já é demais).

O jogador tem contrato até 2028, mas, junto com seu pai, chegou à conclusão que aquela equipe não vai lhe ajudar a ganhar o prêmio de melhor do mundo, que ele almeja desde o início da carreira, mas não conseguiu por culpa dos outros. Por isso, resolveu ir embora pela porta dos fundos.

Na função Histórico, dá pra ver alguns fatos relevantes (positivos ou negativos) que marcaram a trajetória do craque entre 2019 e 2026 – o aplicativo não alcança os anos anteriores a sua criação.

Ali, dá pra ver que Neymar teve mais duas contusões que lhe deixaram uns meses afastados do gramado. Do gramado, que fique claro, pois nem sempre o que impede um jogador de ir a campo atrapalha atividades mais amenas, como desfiles de carnaval.

Sim, porque em 2022, ano de Copa, Neymar foi tema de uma escola de samba de São Paulo (o aplicativo também não diz qual). No período da festa, ele estava fazendo fisioterapia na capital paulista e obteve uma liberação clínica para desfilar como destaque no principal carro da escola.

A comissão de frente levou o público à loucura com uma coreografia que lembrava Neymar em plena forma, fazendo gol de Prêmio Puskas. Também chamou atenção de todo mundo a ala em que cada integrante da escola exibia um dos cortes de cabelo que o jogador adotara ao longo da carreira. E, claro, teve uma ala composta exclusivamente por parças. Nota 10 unânime em alegorias e adereços.

No que diz respeito ao futebol, o aplicativo mostrou que Neymar continuou fazendo belos gols, mesmo sendo, com o passar das temporadas, cada vez menos essencial para os clubes em que atuou e para Seleção Brasileira.

Mesmo assim, o tal fundo chinês bancou a contratação, porque Neymar seria o garoto-propaganda perfeito para que a corporação asiática fincasse pé no mercado americano.

Ao ser apresentado, em junho de 2025, Neymar afirmou que queria ajudar a fortalecer o futebol nos Estados Unidos e que seria uma espécie de embaixador da cultura chinesa nas terras do Tio Sam. Beijando o escudo, garantiu que encerraria ali sua carreira.

Mas, em 2026, aos 34 anos, Neymar decide forçar a própria saída para buscar novos ares. Pelo menos foi assim que mostrou o aplicativo.

Victor Uchôa é jornalista e escreve aos sábados