'Ninguém sai daqui da mesma forma que entrou', diz Dom Murilo em Missa de Natal

Basílica reformada recebeu sua segunda Missa de Natal (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

No sobrenome, o aposentado Lielson Nascimento, 68 anos, já traz o espírito de Natal. Não por acaso, estava visivelmente emocionado e ansioso. Tanto que preferiu ficar de pé, quase na porta da igreja. Optou em não se sentar em um dos bancos de madeira, apesar de haver alguns espaços vazios. Seu Nascimento diz ter a sensação de renascer a cada missa de Natal.

“Eu não perco essa missa. Ela me dá uma força, um ânimo, uma fé. A sensação é a de estar nascendo com o menino Jesus”, disse Lielson. Como não podia deixar de ser, a sua fala combinaria perfeitamente com a homilia do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil Dom Murilo Krieger, durante a missa realizada nesta quarta (25) na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus.

Dom Murilo disse que o espírito natalino é capaz de tocar fundo nas pessoas, inclusive nos momentos de crise como o que o país está vivendo. “Se nós abrirmos o coração vamos ver o quanto de coisa bonita tem acontecido. Mesmo com todos os problemas, estamos vivendo um momento de comunhão”, afirmou o arcebispo.

Dom Murilo: 'Momento de comunhão' (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

“Deus nos fala através dos acontecimentos. Eu tenho certeza de que ninguém sai de uma missa como essa da mesma forma que entrou. Quem participa dessa missa é tocado pela graça de Deus”, acredita Dom Murilo. A Missa de Natal começou pontualmente às 10h e terminou às 11h. A Catedral Basílica, que recebeu sua segunda missa de Natal após a reforma completa (obra foi entregue em outubro do ano passado), não chegou a ficar lotada.

Mas, a emoção estava estampada nos fiéis, desde católicos baianos até turistas brasileiros e estrangeiros. “Em uma igreja tão linda como essa, a missa de Natal ganha ainda mais luz e beleza”, disse o comerciante goiano Eduardo dos Santos Freitas, 45 anos, com a camisa do Olodum e o corpo pintado de “Timbalada”.

Emoção ao cumprimentar Dom Murilo (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

A coordenadora pedagógica Sônia Alban, 48 anos, levou a sogra, Doralice Ribeiro, 93, para a celebração. Ao final, ambas estavam muito emocionadas. “Isso aqui é benção, vida e carinho”, resumiu Doralice. “No Natal, o Jesus se faz pequeno, se faz menino, para renovar a esperança de cada um de nós. Nesse momento, ele traz a mensagem de que vamos passar por esse momento de turbulência”, disse Sônia.

É por esse motivo que todos os anos o professor de filosofia Irênio Soares, 53, leva a família para a missa de Natal. “É uma missa especial, de renovação. Espero o ano todo por esse momento de receber o menino Jesus”, garantiu Irênio, acompanhado de esposa, filho e sobrinha. Além da Catedral Basílica, diversas paróquias de Salvador celebraram o nascimento do Menino Jesus desde a véspera de Natal. Mas, hoje ainda há programação. Veja abaixo.

Missas de Natal ainda hoje

17h - Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho), no Conjunto Santa Madalena.

17h - Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate)

18h – Igreja Matriz da Paróquia Ressurreição do Senhor (Ondina)

18h - Paróquia São Paulo Missionário (Fazenda Grande 2)

18h – Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Plataforma)

18h30 - Igreja Matriz da Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho)

18h30 – Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Lapinha)

18h30 - Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão)

18h30 - Comunidade Divina Luz da Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana)

19h - Dom Marco celebrará a Missa na Festa do Titular da Paróquia Deus Menino (Engenho Velho de Brotas)

19h - Igreja Matriz e na Comunidade Maria de Nazaré. Ambas celebrações da Paróquia São João Evangelista (Mussurunga).

19h - Paróquia São Tiago Maior (Boca da Mata)

19h30 – Igreja Matriz da Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras V)

19h30 – Igreja Matriz da Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos).