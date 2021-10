Nino comemora nova fase do Bahia e fala sobre possível renovação de contrato

Apesar do pouco tempo de trabalho, as ideias de Guto Ferreira já começam a surtir efeito no Bahia. Nos últimos dois jogos, o tricolor voltou a ser competitivo, conquistou pontos preciosos e não sofreu gols desde a chegada do novo treinador. A estatística é importante já que o Esquadrão tem a segunda pior defesa da Série A, com 38 tentos.

Capitão do Bahia e titular absoluto da defesa tricolor, o lateral direito Nino Paraíba diz que Guto conseguiu passar tranquilidade ao elenco e deu a receita para que o time continue sem ser vazado pelos adversários:

"É a gente manter a concentração. Guto chegou, conversou bastante com a gente, a gente entrando concentrado, como entrou nos dois últimos jogos, eu creio que daqui para frente vamos tomar poucos gols", analisou o jogador.

"Muito importante não tomar gol. A gente sabe, tanto eu quanto o Bahia, Luiz Otávio e Conti, a gente vem fazendo um excelente trabalho nestes dois últimos jogos. Vamos trabalhar para manter isso aí", continuou.

Contra o América-MG, neste sábado (16), às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, Nino Paraíba vai completar o jogo de número 40 na temporada. Aos 35 anos, ele é um dos atletas que mais atuou em 2021 pelo Esquadrão. Nino garante que ainda tem muito fôlego para queimar no Bahia, mas despistou sobre uma possível renovação do contrato. O vínculo atual se encerra no fim do ano.

"Sei que aos 35 anos trabalho muito forte para chegar dentro de campo e conseguir, junto com meus companheiros, fazer um belíssimo trabalho. É isso que eu venho, a cada dia, trabalhando forte para quando chegar dentro de campo dar o meu melhor", disse.

"A renovação é com meus empresários. São eles que resolvem isso. Eu só trabalho dentro de campo", completou.