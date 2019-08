Nino Paraíba treina com bola e pode reforçar Bahia contra o Goiás

O técnico Roger Machado ganhou um reforço no treinamento da manhã desta sexta-feira (16). O lateral direito Nino Paraíba calçou chuteiras e treinou com bola com o grupo pela primeira vez na semana. Recuperado de um edema na coxa, ele deve encarar o Goiás, domingo (18), às 16h, na Fonte Nova.

Titular absoluto do Bahia no Brasileirão, Nino sentiu um incômodo no local durante o empate em 2x2 com o Palmeiras, na rodada passada, e foi substituído ainda no primeiro tempo por Ezequiel. O exame realizado não apontou lesão.

Nino Paraíba não é o único reforço tricolor para o jogo contra o Goiás. O zagueiro Juninho e o atacante Artur também voltam ao time. Uma cláusula contratual os impedia de atuar contra a equipe paulista. Após cumprir suspensão, o centroavante Fernandão, que é reserva, será opção no banco outra vez.

Em compensação, o time não terá o volante Gregore, que foi expulso e está suspenso. Com 20 pontos, o Bahia é o 10º colocado do Brasileiro. A equipe goiana soma 17 e aparece no 13º lugar.