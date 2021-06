Nino volta após sete jogos e Capixaba terá nova chance no Bahia

Se no empate por 0x0 com o Corinthians o técnico Dado Cavalcanti teve praticamente todo elenco à disposição, agora o treinador do Bahia vai ser obrigado a mudar o time que enfrentará o Athletico Paranaense, quinta-feira (24), às 21h30, em Pituaçu, pela sexta rodada do Brasileirão.

As laterais vão ganhar novas peças diante do time paranaense, que lidera a Série A. Uma será por desfalque. Titular absoluto no lado esquerdo, Matheus Bahia recebeu o terceiro cartão amarelo e tem que cumprir suspensão.

Na lateral direita, a mudança vai ocorrer por um bom motivo: Nino Paraíba está livre para jogar depois de cumprir suspensão por causa da confusão em que se envolveu na final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Foram sete jogos sem a presença do camisa 2, um dos pilares do time. No período afastado, Nino aproveitou para tratar uma lesão. Com o jogador recuperado, o Bahia tentou conseguir efeito suspensivo para o lateral atuar diante do Corinthians, no último domingo, mas não obteve resposta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Como não teve o benefício e já cumpriu toda a pena, Nino não precisará passar por um novo julgamento. Situação diferente do zagueiro Juninho e do meia Daniel. A dupla pegou seis jogos de suspensão e está atuando sob efeito suspensivo, válido até que sejam julgados pelo Tribunal Pleno do STJD, o que ainda não tem data para acontecer. Cada um deles cumpriu duas partidas até então.

Com as alterações, Matheus Bahia e Renan Guedes ganharão um descanso em meio à sequência de jogos que a equipe vem enfrentando. Assim como foi no triunfo sobre o Ceará, por 2x1, no Castelão, Dado deixou no ar a possibilidade de rodar o elenco em outros setores diante do Athletico-PR.

“Não é planejamento, é necessidade. Não poupo para o jogo. Vou tirar jogadores que não tenham condição de jogar 90 minutos em intensidade alta. A gente já tem sofrido, vários não estão 100%. Os que eu entender que vão estar mais abaixo ainda para o momento sairão do time para que a gente tenha oxigenação, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de força para enfrentar um adversário difícil dentro de casa”, explicou Dado.

Nova chance para Capixaba

Por falar na suspensão de Matheus Bahia, a saída do lateral abre espaço para que Juninho Capixaba ganhe nova chance com a camisa tricolor. Antigo titular da posição, Capixaba não inicia um duelo desde março, durante o clássico contra o Vitória, que

terminou com triunfo rubro-negro por 1x0, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

Apesar de ser bastante acionado pelo treinador como opção durante as partidas, Juninho vive momento de baixa no clube. Com características mais ofensivas, o jogador vai mudar um pouco do que o Esquadrão tem apresentado, já que Matheus Bahia aparece menos na linha de fundo.

Após o empate com o Corinthians, o próprio Dado Cavalcanti analisou a diferença e postura entre as duas laterais e explicou que tem usado o fator como uma estratégia contra os adversários.

“Nos acostumamos a conviver com essas limitações. Por isso temos um lado direito mais agressivo, um lado esquerdo mais conservador. Por isso temos também um lateral direito um pouco mais agudo, um esquerdo mais marcador. Entendo que no cobertor curto de escolhas, vale a pena contar com alguns jogadores mais técnicos em campo que possam ditar um pouco mais o ritmo”, comparou o treinador.