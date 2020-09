Nintendo Switch chega ao Brasil em 18 de setembro por R$ 2.999

O Nintendo Switch chega oficialmente ao Brasil em 18 de setembro, mais de 3 anos após o lançamento oficial. A Nitendo confirmou a informação nesta sexta-feira (4).

O console tem preço sugerido de R$ 2.999 e chega nas duas cores já disponíveis em outros mercados: com controles cinza e com controles azul e vermelho.

Nesse momento, o Switch estará à venda em lojas físicas selecionadas das Lojas Americanas e Magazine Luiza, nas versões virtuais de ambas e também no Submarino, segundo informações do site The Enemy.

A Nintendo também vai disponibilizar o Controle Pro, com custo a partir de R$ 469, e pares de Joy-Con avuslsos, com valor de R$ 499. Esses Joy-Con extras serão vendidos nas cores verde e rosa e azul e vermelho.

A versão que chega ao Brasil já a revisada, lançada lá fora no ano passado, com maior autonomia de bateria.

O Switch Lite, versão inteiramente portátil e mais simples do console, só deve chegar ao Brasil no ano que vem, segundo planeja a empresa, mas ainda não há uma data prevista para isso.

O lançamento marca o retorno oficial da Nintendo ao Brasil. Em 2015, a empresa anunciou que iria deixar o mercado daqui por conta da alta de impostos do país, o que tornaria "insustentável" manter negócios no Brasil.